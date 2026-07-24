Další trend na trhu práce. Firmy začínají vyžadovat novou základní dovednost
- Přibývá pracovních pozic, u nichž zaměstnavatelé přímo požadují znalost práce s umělou inteligencí (AI).
- Zejména u technických oborů se již dnes stává základní podmínkou, rychle proniká ale i do řady dalších odvětví.
- Podstatné však je, jaké konkrétní nároky na práci s AI firmy mají.
Schopnost práce s umělou inteligencí se začíná stávat čím dál častějším požadavkem firem. Zaměstnavatelé si chtějí pojistit, že přijímaní pracovníci touto dovedností disponují a ve stále větší míře zařazují AI také přímo do názvu pracovních pozic. Nedávný průzkum institutu Indeed Hiring Lab dokládá, že v posledních měsících nárůst počtu takovýchto inzerovaných pozic, respektive profesí výrazně zrychlil. Podle jeho autorů zahrnutí AI přímo do názvu pracovního místa znamená, že zaměstnavatel považuje práci s umělou inteligencí za klíčovou dovednost pro danou roli.
Vůbec nejstrmější nárůst těchto pozic zasažených AI je vidět ve Spojených státech amerických, kde jich průzkum v prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenal celkem 822, což představovalo 8,3 procent z celkového počtu. Ještě o rok dříve jich bylo v USA téměř o polovinu méně, konkrétně 433. Pracovní pozicí se rozumí každá jedna profese, na kterou jsou vypisovány inzeráty.
V západoevropských zemích zahrnutých v průzkumu je trend podobný, jen v menším měřítku. Například v Německu, v němž bylo pracovních pozic zasažených AI, respektive s AI v názvu identifikováno nejvíce, jich začátkem letošního roku bylo 288, také přibližně dvakrát tolik než o rok dříve, a představovaly 4,2 procenta z celkového počtu.
Česko trend kopíruje
Prohlubování požadavků na práci s umělou inteligencí je patrné i v Česku. Z dat pracovního portálu JenPráce.cz, která pracují s jednotlivými inzeráty, lze vyčíst výrazný nárůst nabídek zasažených umělou inteligencí v posledních dvou letech. V roce 2024 zaznamenal portál 91 takovýchto inzerátů, z nichž 18 mělo AI přímo v názvu, loni jich bylo celkem již 250, respektive 61. „V dosavadním průběhu roku 2026, tedy do července, evidujeme již 298 takových inzerátů, z nichž 46 má AI přímo ve svém názvu. Růst se tedy nadále zrychluje,“ říká datový analytik serveru JenPráce.cz Michal Španěl.
Podle analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career Tomáše Ervína Dombrovského je dnes hlavním důvodem, proč firmy tlačí AI do inzerce pracovních pozic, potřeba získat lidi, kteří jsou schopni umělou inteligenci ve firmě implementovat. Řada společností totiž nakoupí zaměstnancům AI nástroje, ale už nemají člověka s potřebnými kompetencemi, který by dokázal technologii zapracovat do provozu.
Důležité je, co člověk s AI zvádne
Že je dnes již práce s umělou inteligencí základní dovedností, zejména pak u technicky orientovaných profesí, se firmy shodují. Vždy je ale nutné definovat, co se pod pojmem „práce s AI“ skrývá. Na to upozorňuje i Indeed Hiring Lab, podle něhož sice mnohdy společnosti uvádějí v pracovních inzerátech tento požadavek, ale už bez hlubšího kontextu.
Firmy přitom často v dnešní době požadují více než jen základní znalost. „Nejde o schopnost nechat si napsat e-mail nebo shrnout dokument. Očekáváme, že člověk dokáže AI reálně zapojit do vývoje, testování, návrhu architektury nebo každodenního rozhodování. Zároveň musí rozumět jejím limitům, bezpečnosti a umět posoudit kvalitu výstupu. Samotné používání nástroje nestačí,“ říká zakladatel a generální ředitel digitální konzultační společnosti FLO Andrej Hájek.
Jeho slova potvrzuje i zakladatel a generální ředitel firmy Easy8 Filip Morávek, která poskytuje platformu pro řízení práce a firemních procesů. Podle něho zmínka o AI v inzerátu pomáhá přilákat kandidáty, kteří mají rádi moderní způsob práce a je pro ně často možnost využití AI naprosto zásadním rozhodovacím prvek při přijetí nabídky. „Náročnější věc je ověřovat, jak s AI kandidáti skutečně pracují, ve skillech v CV ji dnes má každý druhý, v praxi jsou jejich kompetence ale dost odlišné,“ upozorňuje na možnou komplikaci.
Také HR ředitelka IT společnosti Seyfor Martina Chloupková zdůrazňuje, že důležitá je komplexní schopnost používání umělé inteligence. „Nejde o to, jestli člověk ovládá konkrétní aplikaci, ale jestli umí AI smysluplně využít jako nástroj pro svou práci. Nehledáme lidi, kteří používají umělou inteligenci místo přemýšlení. Hledáme lidi, kteří díky ní přemýšlejí chytřeji a získávají více prostoru pro práci, kde mohou naplno využít své zkušenosti, kreativitu a úsudek. Během pohovorů se proto často bavíme o tom, jaké technologie kandidáti používají, co si sami zkoušejí a jak přistupují ke svému profesnímu rozvoji," popisuje.
Spoluzakladatel startupu Navigara Peter Malina uvádí, že do názvu inzerátů při náboru heslo „AI“ vůbec nedávají, a to proto, že se podle něj často jedná o marketing bez kontextu. „Raději rovnou popíšeme skutečnou práci a dovednosti, které po uchazeči požadujeme, například co budete tvořit nebo co se pokazí, když to uděláte špatně,“ vysvětluje.
Požadavek nejen na ajťáky
Nejedná se přitom už jen o technické obory, kde se užívání umělé inteligence stává středobodem pracovní náplně. U řady profesí je také patrné, že dochází k jejich redefinici s důrazem na práci s umělou inteligencí. „Zaměstnavatelé AI vkládají do popisu náplně práce, protože očekávají, že stávající profese, například klientský poradce, obchodník nebo finanční analytik, zapojí digitální nástroje a AI do svých každodenních rutin pro zefektivnění administrativy a celkové práce,“ uvádí Španěl.
Podle dat ze zmiňovaného pracovního portálu vyplývá, že i když je AI zasažených pracovních inzerátů většina v oblasti IT a vývoje, celkově tvoří tyto technické obory jen menší část. Výrazné zastoupení mají také nabídky z obchodní sféry, zákaznické podpory, marketingu či administrativy. „Je tedy evidentní, že obchodní zástupci, marketéři i pracovníci zákaznické podpory dnes přicházejí s AI do styku téměř ve stejné míře jako klasičtí vývojáři,“ dodává Španěl.
Dá se tak očekávat, že nárůst pracovních pozic zasažených AI bude i nadále rychle narůstat. „Očekáváme, že v horizontu několika málo let bude schopnost promptování a uživatelské znalosti AI nástrojů vnímaná zaměstnavateli na podobné úrovni samozřejmosti, jako je dnešní gramotnost v Microsoft Office,“ domnívá se Španěl, podle něhož postupně práce s AI přechází od „zajímavého bonusu“ k nutnému základu.
V některých firmách se jedná o základní předpoklad již dnes. „Schopnost pracovat s AI dnes v Seyforu vnímáme podobně jako před lety schopnost efektivně pracovat s internetem nebo s nástroji Microsoft Office,“ uvádí Chloupková, podle které během několika let přestane být práce s AI konkurenční výhodou a stane se běžnou součástí digitální gramotnosti. „Stejně jako dnes nikdo do životopisu nepíše, že umí vyhledávat informace na internetu, bude za pár let samozřejmostí, že lidé umějí efektivně využívat AI ve své profesi," uzavírá.
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