Největší mural v Česku je v Chebu. Na průmyslový park ho nastříkal Chemis
- Česká společnost Accolade staví u Chebu park na ploše 200 tisíc metrů čtverečních.
- Součástí je i největší mural v Česku.
- Velkoplošná malba znázorňuje Cheb.
Na šířku měří neuvěřitelných sedm set metrů, na výšku jich má patnáct. Zaujímá tak plochu 6,2 tisíce metrů čtverečních. Průmyslovou zónu Panattoni Business Park v Chebu nově zdobí velkoplošná malba od umělce, který si přezdívá Chemis. Inspirace přišla ze samotného města. Mural znázorňuje reliéf historického náměstí Chebu.
„Je to největší dílo, které jsem kdy vytvořil, a dost možná i největší, které kdy tvořit budu,“ říkal ještě před zhotovením Chemis, vlastním jménem Dmitrij Proškin. Narodil se v Kazachstánu, od dětství ale žije v Česku. Návrh muralu je pak dílem architektonického ateliéru Projektstudio. Za jednotlivými reliéfy by lidé měli být schopni najít konkrétní budovy západočeského města.
Výhled z dálnice
Lidé mural mohou vidět v blízkosti dálnice, kde také vzniká nová průmyslová zóna, za níž stojí skupina Accolade. Roste tu světový módní řetězec H&M a má plochu 200 tisíc metrů čtverečních. „Street art vnímáme jako skvělý způsob, jak oživit prostředí našich parků, přiblížit je okolí a podpořit tak i umění ve veřejném prostoru,“ říká k projektový manažer skupiny Tomáš Mile.
Velkoplošná malba se začala vyrábět loni v létě a vytvořit ji trvalo víc než rok. Ukázalo se přitom, že jde o poměrně složitý proces. „Vymýšleli jsme například novou techniku pro vyobrazení dlouhé, jednolité linky bez přerušení. Během práce bylo také nutné využívat dva druhy plošin, protože ty běžné nedosahovaly do celé výšky muralu,“ uvedl Chemis, který spolupracoval s týmem osmi lidí.
Umělec je známý například svým zpodobněním plačícího prezidenta Masaryka v Olomouci nebo vyobrazením dívky s ukrajinskou vlajkou a hračkami na domě v pražských Nuslích. Neznámé nejsou malby ale ani pro Accolade. Podobná díla realizovala na svých areálech v Česku i v Polsku.