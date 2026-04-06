Česko platilo čínské influencery, aby propagovali Visegrádskou čtyřku v Českých drahách. Teď přichází změna
- Číňané se vracejí do Česka i díky nevšední kampani CzechTourismu.
- Státní agentura investuje do přilákání asijských turistů do zemí Visegrádské čtyřky, sází i na vlaky Českých drah.
- V kampani pokračuje i letos, i díky grantu EU zacílí tentokrát na Japonce.
Patřili k nejcennějším turistům, které Česko dokázalo přilákat. Dlouze pobývali, málokdo předčil jejich průměrnou pětitisícovou útratu na den a klid tuzemských měst zpravidla příliš nenarušovali. Vrchol přílivu čínských turistů Česko zažívalo v letech 2018 a 2019, kdy jich přiletělo 618 a 610 tisíc. Pražští hoteliéři si mnuli ruce, nejedna českokrumlovská restaurace nabízela menu v čínštině.
Především pandemie covidu-19 však zlaté časy byznysu na dlouho utnula – suma 4,4 miliardy korun, kterou Číňané přispěli tuzemskému cestovnímu ruchu v roce 2019, se na několik let prakticky vypařila. Optimismus vrátil obchodníkům až předloňský rok, kdy se turisté z druhé nejlidnatější země světa začali vracet ve výraznějších počtech – dorazilo jich 174 tisíc.
Umocnit tento pozitivní obrat v trendu se proto rozhodl CzechTourism. Česká státní agentura, která má podporovat turistický ruch, proto v loňském roce rozjela kampaň s čínskými influencery. Učinila tak ve spolupráci se státy Visegrádské čtyřky, s nimiž dlouhodobě propaguje střední Evropu pod značkou Discover Central Europe.
Čínské influencery v Českých drahách vystřídají Japonci
Jedna dvojice influencerů navštívila Česko a Polsko, druhá Slovensko a Maďarsko. Kampaň měla v pozitivním světle prezentovat především zdejší gastronomii a udržitelné cestování. Influencery proto agentura posadila na palubu vlaků Českých drah a na trase Praha – Brno – Ostrava servírovala crème de la crème místních mistrů kuchyně.
Nyní si CzechTourism kampaň vyhodnocuje. „Příspěvky influencerů vygenerovaly na sociálních sítích miliony zobrazení. I díky grantu Evropské unie se projekt velmi vyplatil,“ říká ředitel CzechTourismu František Reismüller. Česko do společné propagace zemí V4 loni celkově investovalo dva miliony korun, část z této sumy šla i do zmiňované akce s influencery.
„Spolu se zbylými státy V4 jsme do čínské kampaně jako celku investovali 166 tisíc eur, dalších sto tisíc eur jsme dostali od EU. Náš příspěvek činil asi 42 tisíc eur. Maximální cena za všechny čtyři influencery pro všechny čtyři země dohromady byla stanovena na 88 tisíc eur. Takže jsme do dvou influencerů investovali nanejvýš zhruba sedm set tisíc korun,“ dodává Reismüller.
Jaké konkrétní množství čínských turistů kampaň reálně přilákala, by měla agentura zjistit v příštích týdnech. Už nyní ví, že Číňanů do Česka zavítalo 207 tisíc, meziročně asi o pětinu více.
Součástí kampaně byla i spolupráce s čínskou obdobou Booking.com, tedy s touroperátorem Ctrip, jenž na Západě působí pod značkou Trip.com. Na svém webu propagoval střední Evropu včetně jejích nejrůznějších lákadel. Pokud je chce Číňan zažít, na výběr má aktuálně jediný přímý let Hainan Airlines.
Prahu spojuje s Pekingem od června 2024, CzechTourism tehdy propagoval obnovené spojení rovněž ve spolupráci s čínskými influencery. Počet zobrazení jejich příspěvků například na sítích Weibo, RED či Ctrip měl přesáhnout padesát milionů.
O grant EU se státy V4 ucházejí i letos. Aby na něj dosáhly, musely přijít s jiným projektem. Proto CzechTourism chystá kampaň s názvem Echoes of the Masters – Classical Music Journey through Central Europe, která však zacílí na turisty z Japonska.
Na Letišti Václava Havla v Praze zahájila 23. září 2024 provoz pravidelná přímá linka mezi Pekingem a Prahou. Dálkové spojení do Číny provozují čínské Hainan Airlines. |
„Máme předběžné informace, že byl grant schválen. Kampaň bude zaměřená na klasickou hudbu a kulturní dědictví regionu. První část tvoří cesta vybraných japonských influencerů do Česka a dalších zemí regionu s důrazem na klasickou hudbu a autentické zážitky. Druhá fáze naváže B2B workshopem v Japonsku, kde bude region prezentován mimo jiné prostřednictvím obsahu influencerů a jejich zkušeností zástupcům japonského cestovního ruchu,“ dodává Reismüller.
I japonská kampaň bude prezentovat české vlaky, tramvaje, soupravy metra či služby MHD jako „pohodlný a autentický způsob poznávání měst a regionů“.
CzechTourism nyní ve spolupráci s partnery soutěží společnost, která zajistí služby japonských influencerů. Výsledek výběrového řízení by měl být znám v řádu týdnů, objem nákladů by se měl podobat předchozí čínské kampani. Evropská unie ji může spolufinancovat nanejvýš z poloviny. Celý cestovní ruch však nadále narušuje válka v Íránu: přestupní huby v Dubaji či Dauhá jsou omezené, řada letů byla zrušena či omezena a letecké palivo citelně zdražuje.
„Pokud by se válka táhla, japonskou kampaň jsme schopni odložit na konec roku,“ říká Reismüller. V takovém případě by kampaň pracovala s motivy Vánoc a s následnou jarní sezonou.