Barefoot boom v Česku začíná narážet. O boty je zájem, ale přeplněný trh už polyká první oběti
Barefoot boty se v posledních letech staly oblíbenými u značné části lidí. Například podle průzkumu společnosti Ipsos z října 2024 si tento typ bot někdy vyzkoušel každý pátý Čech. Častým důvodem pro jejich nošení jsou zdravotní benefity. Bota typu barefoot, v překladu bosá noha, je navržená tak, aby co nejvíce připomínala chůzi naboso a na rozdíl od bot s běžnou podešví nezvyšovala úhel náklonu mezi patou a špičkou nohy při došlapu.
O Česku se někdy dokonce mluví jako o barefootové velmoci, a to zejména z hlediska počtu tuzemských firem, které se zabývají výrobou a prodejem barefoot bot. „Česko má nadprůměrný počet značek na počet obyvatel a vysokou míru inovací a malých výrobců,“ říká prezident Asociace barefooot obuvi Petr Exnar.
Počet výrobců a prodejců, kteří se na barefooty orientují, zároveň v Česku roste. Nějakým způsobem etablovaných značek je na trhu kolem třiceti. „Pokud započítáme malé dílny, začínající projekty, obchody a mikroznačky, dostaneme se na trojciferné číslo,“ dodává Exnar.
I když obliba barefoot bot v Česku roste, pro velké množství hráčů na trhu je to však málo. „Počet značek roste rychleji než trh samotný, jelikož bariéra vstupu je relativně nízká. Jsem si jistý, že přežijí jen ty nejlepší značky s přidanou hodnotou,“ komentuje Exnar.
Konsolidace trhu
Na trhu se tak začínají objevovat první signály o možném přeskupování. V dubnu společnost Premium Barefoot koupila e-shop a síť kamenných prodejen naBOSo.cz, která se nacházela ve špatné finanční situaci. „Pomoci značce a e-shopu naBOSo.cz, aby nezanikly, mi přišlo s ohledem na historii tohoto brandu velmi rozumné,“ vysvětluje zakladatel a ředitel firmy Premium Barefoot Jan Chalupný.
Nákupem zároveň společnost výrazně posílila svou pozici na trhu, jelikož odkoupený e-shop patří na tuzemském trhu k největším. „Loni Premium Barefoot vykázal obrat kolem 90 milionů korun. Po nedávné akvizici e-shopu naBOSo.cz bychom rádi v následujícím roce atakovali obrat kolem 300 milionů korun,“ uvádí Chalupný.
Firma zároveň nevylučuje do budoucna pořízení dalších konkurenčních firem působících v segmentu barefoot obuvi. „Aktuálně jednáme dokonce s několika dalšími subjekty, které mají finanční problémy, a řešíme, zda dokážeme pomoct. Jedná se o různé menší obchody, e-shopy, a dokonce i výrobce,“ dodává Chalupný.
Do Premium Barefootu nedávno vstoupil i Ruslan Skopal, zakladatel e-shopu Trenýrkárna.cz, v němž loni prodal svůj podíl. Podle něj může větší konsolidace trhu nastat. „Jak ale máme zmapované hráče na trhu, tak těch s tržbami přes 100 milionů korun jsou tu jednotky a tam konsolidaci nepředpokládáme. Co ale naopak vidíme jako příležitost, je získat značnější podíl na trhu díky kamenným prodejnám,“ uvádí.
Nadšení, které ale nestačí
V segmentu barefoot obuvi totiž na trhu podle Skopala často působí majitelé-nadšenci a srdcaři, kteří si tento druh bot oblíbili, což však mnohdy nestačí. „E-shopy jsou často hodně pozadu oproti tomu, na co jsou zákazníci zvyklí, a marže jsou často nezdravě tlačeny dolů. Malé marže jsou způsobeny často špatným naskladněním neprodávaných produktů nebo třeba i snahou být nejlevnější, což ale často znamená, že je prodejce nerentabilní,“ vysvětluje.
Exnar ale na druhou stranu připomíná, že právě díky zápalu mnohých lidí pro rozvoj popularity barefoot bot je trh nyní v Česku na takové úrovni. „Bez nich by barefoot nebyl silným směrem, ale jen krátkodobou módou,“ doplňuje.
Mezi největší české firmy působící v segmentu barefoot obuvi patří kromě Premium Barefootu třeba Ahinsa, Skinners nebo Jonap. Ve svém portfoliu je dnes už mají i výrobci klasických bot jako Vasky či Baťa. Ze zahraničních značek do Česka expandovala například britská Vivobarefoot nebo slovenský výrobce Be Lenka.