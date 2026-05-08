Známá automobilka propustí každého desátého zaměstnance. V nevytížené továrně navíc sloučí linky
- Nissan chce v Evropě zrušit asi 900 míst, tedy zhruba desetinu regionální pracovní síly.
- Současně sloučí dvě výrobní linky v Sunderlandu do jedné.
- Automobilka tak dál hledá úspory a jedná i o využití volné kapacity s Chery.
Japonská automobilka Nissan Motor plánuje zrušit asi deset procent ze zhruba 9300 pracovních míst v Evropě. Informuje o tom britský deník Financial Times (FT). Firma se potýká s finančními problémy a prochází globální restrukturalizací.
Nissan se také chystá sloučit dvě výrobní linky ve svém závodě v britském Sunderland, který je aktuálně vytížený z 50 procent. Zároveň vyjednává s čínskou společností Chery a dalšími potenciálními partnery o využití volné kapacity závodu k výrobě jejich vozů, píše list.
Podle FT společnost začala vyjednávat se zaměstnanci o plánech na propuštění 900 administrativních pracovníků v evropských zemích. Rušení míst by se mělo dotknout kromě Británie i Francie nebo Španělska.
Opatření jsou „nezbytná pro ochranu budoucnosti Nissanu v Evropě, dlouhodobou ochranu pracovních míst a zajištění toho, abychom mohli v Evropě ziskově konkurovat,“ uvedla firma pro deník.
Továrna v Sunderlandu je největším závodem na výrobu automobilů v Británii. Z výrobních linek tu sjíždějí modely Qashqai, Juke a Leaf.