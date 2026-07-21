Eurowag na londýnské burze znovu padá k psychologické hranici. Velký akcionář prodal další balík akcií
- Fond TA Associates prodal další akcie společnosti Eurowag.
- Cena akcií znovu klesla pod psychologickou hranici.
- Firmě se nedaří nalákat investory, přestože dlouhodobě plní své ambiciózní cíle dvouciferného růstu.
Hodnota akcií české dopravní platformy Eurowag v pátek 17. července zažila pád o vyšší jednotky procent. K poklesu došlo poté, co fond TA Associates prodal zhruba více než čtyřprocentní balík cenných papírů za 30 milionů liber. Jde o největší obchod s akciemi firmy za téměř celý rok.
TA Associates i přes zmíněný prodej zůstává v Eurowagu v pozicic největšího minoritním akcionáře. Kapitálově do něj fond vstoupil už v roce 2016, pět let před úpisem akcií na londýnské burze. Při něm v roce 2021 americký private equity fond držel 32 procent firmy. Tento podíl za posledních dvanáct měsíců ale už podruhé snížil. Eurowag na zaslané dotazy redakce ohledně prodeje akcií do uzávěrky neodpověděl.
Transakce se uskutečnila při ceně 100 pencí, kvůli čemuž se tržní hodnota titulu propadla o osm procent. Pod psychologickou hranicí sta pencí kurz zůstal i po celé pondělí, kdy se poslední obchod uskutečnil za 98,4 pence a i v úterý dopledne se drží kolem jedné stovky.
Analytik J&T Banky Pavel Ryska hodnotí dopady transakce neutrálně. „Cena 100 pencí za kus byla zhruba sedm procent pod čtvrteční zavírací cenou 108 pencí. Na prodávajícího akcionáře se nyní vztahuje pravidlo, že po dobu 90 dnů nemůže prodávat další akcie. Snížení podílu TA Associates může přispět ke zvýšení podílu volně obchodovaných akcií a dlouhodobě podpořit likviditu obchodování,“ míní Ryska.
Přijde další balík?
Roman Perkowski, odborník na akcie portálu Techstock, však upozorňuje, že TA Associates nadále drží 12,7 procenta akcií, které se po vypršení 90denního obchodního embarga může pokusit dál rozprodat. Stále přitom není zřejmé, jak investoři nové akcie v oběhu vstřebají. „Pokud se ceny udrží nad hranicí sta pencí, znamenalo by to, že trh tento balík prodávaných akcií úspěšně absorboval. Pokles pod 100 pencí by naopak vyvolal nové obavy ohledně likvidity akcií,“ píše Perkowski.
Právě nízká likvidita akcií je firmou Eurowag spjata dlouhodobě. Když v lednu titul zdražil za jediný měsíc o třetinu na 130 pencí, malý objem obchodování byl zmiňován jako jeden z možných důvodů. Pokud totiž přijde významná poptávka, musí se kupec smířit s rychle rostoucí cenou.
Česká digitální platforma chce podobně jako taxislužba Uber zdigitalizovat flotily nákladních dopravců. Evropským kamionovým přepravcům hodlá v jedné aplikaci nabídnout služby od placení přes palivové karty až po daňové vratky či správu firemní flotily, díky čemuž lze podle společnosti zvýšit efektivitu i rentabilitu všem zúčastněným.
Služby aplikace vyvíjí Eurowag postupně a stále některé z nich nezpřístupnil. Klíčovým v tomto ohledu bude právě letošní rok, kdy mají všichni zákazníci na novou platformu přejít.
Růst počtu zákazníků a služeb je však jen částí příběhu. Posledním dílkem do skládačky má být podle zakladatele společnosti Martina Vohánky cenotvorba. „Až bude platforma hotova, firma bude nabízet drtivou většinu služeb ve formě předplatného,“ řekl v únoru mostecký miliardář pro server CzechCrunch.
Společnost Eurowag loni pokračovala v růstu. Čisté tržby zvýšila o 13 procent na 330 milionů eur, zatímco ukazatel EBITDA vzrostl o 8,5 procenta na 132 milionů eur. Upravená EBITDA marže sice klesla ze 41,6 na 40 procent, čistá zadluženost se ale snížila na 1,9násobek.
V září bude jasněji
Další významná cenotvorná událost přijde v září, kdy společnost zveřejní hospodářské výsledky za první pololetí. Investoři vyhlížejí aktuální informace o přílivu zákazníků do nové platformy a také výdaje spojené s jejím budováním.
Vedení podniku pro tento rok cílí na růst tržeb v nižších desítkách procent, přičemž očekává, že upravená EBITDA marže setrvá kolem hranice 40 procent. V růstu má pomoci i změna cílů. V březnu Vohánka uvedl, že se Eurowag posune od fáze budování k fázi škálování.
Když v roce 2021 firma vstoupila na burzu, akcie se prodávaly za zhruba 135 pencí. Poté nakrátko povyskočily k hranici 150 pencí, ale hned nato nezadržitelně klesaly a po většinu času se dosud držely v rozmezí 80 až 100 pencí. Firma přitom mezitím stabilně roste, každoročně dvouciferně, a dnes je její EBITDA oproti roku 2021 téměř dvojnásobný. Zakladatel a šéf firmy Eurowag Martin Vohánka ve firmě drží 48 procent.