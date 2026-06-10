Obchodní řetězec Penny zavře všechny pobočky v Česku. Důvod je neobvyklý
Penny 18. června 2026 uzavře všechny prodejny už v 17:30.
Důvodem je zápas české fotbalové reprezentace.
Řetězec chce zaměstnancům umožnit sledovat utkání od začátku.
Obchodní řetězec Penny ve čtvrtek 18. června 2026 mimořádně zkrátí otevírací dobu všech svých prodejen v České republice. Zákazníci si budou muset nákupy naplánovat dříve než obvykle, protože obchody se uzavřou už v 17:30. Důvodem je večerní utkání české fotbalové reprezentace proti Jihoafrické republice, které se odehraje v americké Atlantě.
Řetězec uvedl, že chce svým zaměstnancům umožnit sledovat zápas od jeho začátku a společně fandit českému týmu. Mimořádné opatření se bude týkat všech prodejen Penny v zemi.
Neobvyklý krok mezi obchodními řetězci
Podobné plošné omezení provozu kvůli sportovní události není mezi velkými maloobchodními řetězci příliš časté. Obchody bývají naopak během významných sportovních akcí zpravidla otevřené podle standardní otevírací doby.
Penny však svůj krok vysvětluje dlouhodobou podporou českého fotbalu i snahou vyjít vstříc zaměstnancům. Podle společnosti jde o výjimečné rozhodnutí, které má lidem pracujícím v prodejnách umožnit prožít důležitý sportovní moment bez pracovních povinností.
„Chceme, aby si důležité fotbalové momenty mohli užít také naši zaměstnanci. Proto jsme se rozhodli udělat výjimečný krok a v den utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice uzavřít naše prodejny dříve,“ uvedla manažerka korporátní komunikace Penny Markéta Smutná.
Firma mluví o poděkování zaměstnancům
Řetězec zároveň zdůrazňuje, že nejde pouze o organizační opatření související se zápasem. Dřívější uzavření obchodů má být také formou poděkování zaměstnancům za jejich každodenní práci. Vedení firmy uvádí, že pracovníci prodejen často stojí v pozadí fungování obchodů a podobné výjimečné okamžiky si zaslouží prožít stejně jako ostatní fanoušci.
Změna se dotkne především zákazníků, kteří jsou zvyklí nakupovat po skončení pracovní doby. Ve večerních hodinách tentokrát pobočky otevřené nebudou, a obchod proto doporučuje vyřídit nákupy v průběhu dne nebo v časnějších odpoledních hodinách.
Podobně postupoval i během hokejového šampionátu
Nejde přitom o první případ, kdy Penny přizpůsobilo provoz významné sportovní události. K podobnému kroku firma přistoupila také během hokejového mistrovství světa v roce 2024, které hostila Praha. Tehdy česká reprezentace bojovala o titul mistrů světa a řetězec rovněž umožnil zaměstnancům sledovat rozhodující zápasy.
Za běžných okolností zůstávají prodejny Penny otevřené zpravidla do 20:00, ve větších městech často až do 21:00 nebo 22:00.