Dějiště významných historických událostí, tradiční místo pro demonstrace, turistická tepna i jedno z hlavních center nákupů v české metropoli. Z Václavského náměstí pomalu mizí turistické obchody s matrioškami a ušatkami, revitalizace veřejného prostoru a otevírání nových nadnárodních řetězců vrací na jedno z největších tuzemských náměstí místní obyvatele. Zatímco spodní část ustupuje pěším a cyklistům, na tu horní se do tří let opět vrátí tramvaje. Dění na Václaváku se v roce 2023 přineslo nové obchody, restaurace a sjednocenější veřejný prostor.

Ročně přes Václavské náměstí projde až 38 milionů lidí, pro maloobchod a služby jsou zde k dispozici prostory kolem 70 tisíc metrů čtverečních. Na této obchodní zóně vyvolalo letos největší poprask otevření fastfoodového řetězce Popeyes nebo největší pobočky off-price obchodu Half Price, o dva roky dřív to byl pro změnu první český Primark. Na něj čekali lidé ve frontě už od brzkého rána. Fronty na ochutnání smaženého kuřete podle louisianské receptury Popeyes nezmizely ani o dva měsíce později.

Zákulisí první pobočky Popeyes v Česku | E15 Jan Štěpánek

Zákulisí první pobočky Popeyes v Česku | E15 Jan Štěpánek

„Celkově se náměstí nyní posouvá správným směrem, prostředí zde se zlepšuje a přitahuje významné značky, jež pak díky zákazníkům, které do lokality přivedou, přilákají i další kvalitní nájemce, jako se to stalo v horní části náměstí po příchodu Primarku,“ komentuje pro e15 rozvoj lokality Jan Kotrbáček z Cushman & Wakefield. Primark se stal nejvýraznějším nájemcem prostor v nové The Flow Building od architektonického studia Chapman Taylor. Budova za zhruba 1,2 miliardy korun již přes tři roky dominuje horní části náměstí, její výstavbě předcházelo zbourání novorenesančního domu U Turků v roce 2017.

Na Václavák se zase vracejí Pražané

Příchod řetězce podle Kotrbáčka značně ovlivnil dynamiku místa a složení zákazníků, kteří nyní na Václavské náměstí míří. „Patří mezi ně více mladých lidí, žen, rodin s dětmi. V reakci na tyto změny se zvýšil zájem retailerů o maloobchodní prostory v lokalitě, otevřely tu své prodejny například výrobce spodního prádla Tezenis a nedávno také drogerie Rossmann,“ dodává.

Václavské náměstí Historie Václavského náměstí sahá do doby vlády Karla IV., který jeho základní kámen položil v roce 1348. Hlavní tržiště s tehdejším názvem Koňský trh, na jehož horním konci stávala Koňská brána, se dočkalo vydláždění až koncem 19. století. Na místě Koňské brány vyrostla mezi lety 1885 a 1890 podle projektu Josefa Schulze budova Národního muzea. Od roku 1875 zde začala jezdit koněspřežná tramvajová dráha, v době první republiky na Václavském náměstí končily trolejbusy. 60. léta 20. století přinesla výstavbu linek metra a stanic Můstek a Muzeum. Tramvajový provoz v podélném směru skončil v roce 1980, od té doby tramvaje jezdí pouze středem a spojují Vodičkovu s Jindřišskou ulicí. Název Svatováclavské náměstí vychází z návrhu Karla Havlíčka Borovského, zkrácenou formu Václavák v současnosti používají místní i mimopražští. Od 40. let se zejména mezi mladými lidmi objevovalo označení Trafouš nebo Trafo, které odkazovalo k angloamerické kultuře a konkrétně londýnskému Trafalgar Square. Od 60. let se horní části náměstí také říkalo Pod vocasem podle Myslbekova pomníku sv. Václava. V roce 2020 začala rozsáhlá rekonstrukce náměstí na základě návrhu ateliéru českého architekta Jakuba Ciglera. Tramvaje by se na Václavské náměstí měly po více než čtyřiceti letech opět vrátit roku 2024.

Méně se na jednom z hlavních pražských náměstí dařilo vlajkové prodejně českého módního e-shopu Zoot, která skončila loni v září. „Budeme se více zaměřovat na menší prodejny, které budou sloužit jako specializované obchody pro vybraný sortiment podle poptávky v určitém místě a také jako podpora online prodeje,“ uvedl tehdy pro e15 David Štěpánek, šéf společnosti Digital People, která kromě Zootu provozuje i další módní e-shop Bibloo. Na místě kamenné pobočky otevřela svou prodejnu sportovní značka oblečení Under Armour.

Rok 2023 ve znamení Popeyes a Half Price

Z Václaváku letos po deseti letech odešel také původně nizozemský řetězec s oblečením C&A, prostor v budově Diamant opustil v červenci. Místo něj na čtyřech patrech a ploše o rozloze kolem 5500 metrů čtverečních objevil Half Price, který nabízí značkové zboží za snížené ceny. „Otevření prodejny v centru Prahy je pro nás důležitý milník. Věříme, že strategické umístění blízko křížení Můstku, ulice Na Příkopě a ulice 28. října přiláká nové zákazníky nejen z řad rezidentů, ale i turistů,“ komentovala novou lokalitu off-price řetězce obchodní ředitelka Joanna Czyžewská. Doposud Half Price otevíral prodejny buď v obchodních centrech, nebo v retail parcích.

HalfPrice otevřel na Václavském náměstí svou největší pobočku ve střední Evropě | e15

Rok 2023 na českém ratailovém trhu se podle Kotrbáčka celkově nesl spíše v znamení příchodu nových značek, zásadní odchod z českého maloobchodního trhu nezaznamenal. První polovina roku patřila hlavně luxusním a prémiovým značkách, své obchody otevřel Polo Ralph Lauren, Jimmy Choo nebo luxusní francouzská móda Zadig & Voltaire. Za nejvýznamnější pro český trh s módními značkami považuje vstup prémiového výrobce spodního prádla Victoria’s Secret, který v květnu otevřel svůj první tuzemský obchod v obchodním centru Westfield na pražském Chodově.

Konkrétní nové značky, které letos vstoupí na český trh, zatím Kotrbáček komentovat nemůže. Prahu ale pravděpodobně čeká otevření dalšího amerického fastfoodu – burgerové restaurace Five Guys. Podle informací Hospodářských novin první tuzemská pobočka vznikne v obchodním domě Máj na Národní třídě, který v současnosti prochází celkovou rekonstrukcí.

Omezení aut i návrat tramvají

Václavské náměstí zažívá změny nejen v proměně skladby obchodů a restaurací. Mění se také celkové klima lokality. Dokončení nové spodní části náměstí s celkovými náklady přes 320 milionů původně město plánovalo na rok 2021, termín ale nakonec posunul covid. Nyní čeká rekonstrukce horní část, kam se má po dvaceti letech vrátit tramvajová doprava. Tendr na vybudování trati s cenou 1,2 miliardy korun a dobou stavby do tří let vyhrála Eurovia.

Rekonstrukce Václavského náměstí. | ČTK

„Tramvaje budou objíždět sochu svatého Václava, a protože se předpokládá významně méně dopravy, tak automobily pojedou částečně po tramvajových kolejích,“ vysvětluje náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN). Tramvajové propojení Vinohradské s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí by mělo ulehčit přetíženému úseku z Lazarské. Koleje podle Dopravního podniku hlavního města Prahy povedou po stranách náměstí, v jeho středu by měla vzniknout pěší zóna.

Nová tramvajová trať by dále měla vést kolem hlavního nádraží a stát se součástí rekultivace Vrchlického sadů a nové nádražní odbavovací haly. Vítězný návrh rekonstrukce prostoru před nádražím, za kterým stojí architekti z kodaňského studia Henning Larsen Architects, se ale prakticky ihned po zveřejnění dočkal kritiky veřejnosti. Počítal totiž s ubouráním části nádražní haly ze 70. let a tedy zmenšením vytápěného prostoru pro cestující.

Vizualizace budoucí podoby odbavovací haly pražského Hlavního nádraží | Henning Larsen Architects