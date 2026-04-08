Slovenští optici z Eyerimu loni utržili půl miliardy, technologie jim pomáhají prodávat online
- Eyerim v loňském roce zvýšil tržby na téměř 20 milionů eur.
- Strategický rozvoj kamenných poboček v Brně a Košicích přispěl k meziročnímu nárůstu obratu prodejen o 108 procent.
- Vlastní značky a dioptrické čočky vyráběné v interní laboratoři se již podílejí na zisku firmy z více než jedné třetiny.
Slovenský technologický hráč na poli oční optiky, společnost Eyerim, uzavřel loňský rok s tržbami ve výši 20 milionů eur, tedy téměř půl miliardy korun. Klíčovým motorem růstu byl podle firmy segment dioptrických brýlí, jehož tržby vzrostly o 56 procent a marže o 72 procent.
Tento segment rostl pětkrát rychleji než prodej brýlí slunečních. Vlastní značky a čočky z interní laboratoře se na celkovém zisku podílely již z více než jedné třetiny, zatímco v roce 2024 to byla čtvrtina.
Firma loni pokračovala v Česko-Slovenské expanzi a otevřela nové pobočky v Brně a Košicích, čímž doplnila stávající zastoupení v Praze a Bratislavě. Obrat kamenných prodejen meziročně vzrostl o 108 procent. Kamenné pobočky i přes to firma dále vnímá jako „vstupní bránu k online práci s dalšími daty“ tak, jak o tom s e15 dříve hovořil spoluzakladatel firmy Martin Zahuranec.
„Optika je jedním z posledních odvětví, která přechod do online světa teprve zažívají. My chceme být těmi, kdo tuhle transformaci v Evropě vedou, technologicky i zkušenostně. Technologie jsou náš nástroj a demokratizace optiky naše mise,“ dodává další spoluzakladatelka a co-CEO Yassaman Omidbakhsh.
V Česku se více utrácí
Právě data z jednotlivých trhů odhalují zajímavé spotřebitelské vzorce. Podle aktuálních zjištění jsou čeští zákazníci ochotni za dioptrické brýle zaplatit výrazně více než jejich slovenští sousedé. Průměrná hodnota nákupu v pražské pobočce v Karlíně je o 21 procent vyšší než v bratislavském showroomu.
Tento rozdíl může být dán nejen vyšší kupní silou v české metropoli, ale i odlišným vnímáním brýlí jakožto investice do zdraví i osobního stylu. Přechod trhu do online světa je nicméně nadále pozvolný, internetový prodej v současnosti tvoří pouze tři až pět procent trhu.
Eyerim proto dál sází na technologii rozšířené reality (AR), které firmě prý až zdvojnásobují prodeje u modelů, které virtuální zkoušení umožňují. V prvním kvartále roku 2026 Eyerim očekává meziroční růst obratu o dalších 25 procent. Vedle růstu na tržbách ale firma roste i personálně. Její vedení posílili manažeři Patrik Barták ze slovenského Zlavomatu na pozici marketingového ředitele a Jakub Orság z Notina jako nový technologický ředitel.