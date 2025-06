Německý diskontní řetězec se spotřebním zbožím Woolworth otevře zanedlouho své pobočky v Česku. Ta vůbec první má zahájit provoz 19. června v Třebíči. Do konce měsíce pak společnost plánuje ještě otevření dalšího obchodu, a to v Žatci. Společně se vstupem na tuzemský trh zamíří řetězec i na Slovensko, kde plánuje začít působit na podzim. Do poloviny příštího roku chce mít v obou zemích kolem dvaceti poboček.