Podnikatel Třešňák otevřel v Chorvatsku hotel za 2,7 miliardy | E15.cz

Skupina teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka do hotelu investovala prostřednictvím firmy JTH Costabella. Investice dosáhla podle serveru Croatia Week 105 milionů eur, což v korunách odpovídá částce téměř 2,7 miliardy korun. „Přeji vám úspěšný byznys,“ citoval Croatia Week Milanoviče, který by byl rád, aby lidé do hotelu přijeli odpočívat a utrácet, což by umožnilo Třešňákovi pokračovat v dalších investicích.

Resort se nachází mezi Rijekou a Opatijí a hotel, který zaměstná okolo tři sta lidí, je největší investicí do turistického ruchu v Rijece a jedna z největších v celém regionu. Hotelovou skupinu Hilton získal Třešňák za nájemce před dvěma lety.

V hotelu je 132 pokojů s výhledem na moře a 62 vil a apartmánů. Podle dřívějších informací má komplex nabídnout celkem pět set lůžek. Kromě toho se zde bude nacházet šest restaurací a barů a spa a health klub o rozloze 3700 metrů čtverečních. Ke komplexu bude patřit rovněž soukromá pláž, ale rovněž venkovní prostory pro pořádání akcií.

Pro developerskou a investiční skupinu JTH znamená stavba hotelu v Rijece jeden z prvních průniků do zahraničí. Dosud se orientovala spíše na Česko, kde postavila řadu bytových projektů nebo například maloobchodních center. Projekty má skupině kromě České republiky a Chorvatsku rovněž na Slovensku.

JTH není jedinou českou firmou, která se angažuje v chorvatském turistickém průmyslu. Investovala do něj zejména skupina CPI Property Group realitního magnáta Radovana Vítka nebo například miliardář František Studénka, který vlastní akvapark Aquacolors asi dva kilometry od městečka Poreč na chorvatské Istrii. Studénka úspěšně provozuje několik zinkoven.