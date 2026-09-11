Brusel schválil další miliardy na obranu Ukrajiny. Výjimka umožní nákup amerických raket
- Evropská komise schválila 6,1 miliardy eur na nákup obranného materiálu pro Ukrajinu.
- Kyjev může peníze využít na protivzdušnou obranu, munici, drony či americké rakety pro systémy Patriot.
- Schválením balíčku EU plně alokovala letošních 28,3 miliardy eur určených na podporu ukrajinské obrany.
Evropská komise v pátek schválila poskytnutí 6,1 miliardy eur (147,6 miliard korun) na nákup obranného materiálu pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, munici a drony. Kyjev je mimo jiné může využít na nákup raket PAC-3 pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot, informovala komise. Jedná se o další prostředky z půjčky pro Ukrajinu v celkovém objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun)
Výjimka umožní nákup amerických raket Patriot
„Dnes jsme schválili 6,1 miliardy eur, které Ukrajině pomohou nakoupit různé obranné prostředky v oblasti protivzdušné a protiraketové obrany, munice, dronů a elektronického boje,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Ukrajina může nyní nakupovat i vybavení pro systémy Patriot, které potřebuje k lepší ochraně svého vzdušného prostoru před bezohlednými ruskými útoky,“ dodala.
V souvislosti s balíčkem bylo schváleno i pět výjimek: tři se týkají dronů a komponent vyrobených na Ukrajině, které překračují stanovené nákladové limity, a dvě se týkají vybavení vyrobeného v USA, zejména raket PAC-3, a to včetně možnosti využít mechanismus PURL koordinovaný NATO. Výjimky byly potřeba, protože půjčka dovoluje nakupovat jen evropské a ukrajinské produkty v určité hodnotě. PURL je projekt, v jehož rámci evropské země a Kanada nakupují munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytují Ukrajině.
Půjčka na podporu Ukrajiny zahrnuje 30 miliard eur na rozpočtovou podporu a 60 miliard eur na obranu pro letošní rok a rok 2027. „Díky dnešnímu schválení je nyní plně alokováno celých 28,3 miliardy eur určených na podporu obrany Ukrajiny v roce 2026,“ informovala komise. Tyto finance byly nicméně jen schváleny, nikoli uvolněny. „Evropská komise již letos vyplatila 8,35 miliardy eur na obranné financování pro Ukrajinu a další prostředky budou brzy následovat,“ dodala unijní exekutiva.