České Aero bylo na úspěšném lovu. Nebeskou lišku si koupí v USA i Africe
- Aero Vodochody našlo dva nové kupce pro výcvikový letoun L-39 Skyfox.
- Firmě se podařilo tento model prodat poprvé do Afriky.
- Globální investice do obrany rostou, firma tak věří v další růst obratu.
Český výrobce letadel Aero Vodochody pokračuje v zahraniční expanzi s proudovým letounem L-39 Skyfox. Firma z Odoleny Vody kousek za Prahou získala podle zjištění e15 nové kontrakty na prodej „Nebeské lišky“ v Angole a ve Spojených státech. Obě zakázky jsou potvrzené a letouny se již vyrábějí.
Aero tímto obchodem s letouny Skyfox proniká po Evropě či Asii na další dva kontinenty, což má pro závod založený v roce 1919 referenční význam.
„Mohu potvrdit, že Aero uzavřelo nové kontrakty na letouny L-39 Skyfox pro zákazníky v Angole a ve Spojených státech. Jde o důležitý krok v globální expanzi programu Skyfox, který se díky těmto zakázkám dostává na další dva kontinenty. Oba kontrakty jsou v tuto chvíli potvrzené a aktivní, letouny jsou již ve výrobě a jejich dodávky proběhnou v dohodnutých termínech,“ potvrdil e15 prezident Aero Vodochody Viktor Sotona.
Podstatnou novinkou pro středočeský podnik jsou dodávky Skyfoxu do Afriky. Aero uzavřelo kontrakt na prodej až čtyř letounů L-39 Skyfox do Angoly, která se stane prvním africkým uživatelem tohoto modelu. Součástí smlouvy nejsou pouze stroje, ale také související produkty a služby potřebné pro jejich zavedení do provozu a modernizaci výcvikového systému angolských vzdušných sil.
Zakázka navazuje na dlouholeté angolské zkušenosti s předchozí generací českých cvičných letounů L-39 Albatros. Podle informací e15 angolská armáda původně zvažovala generální opravy starších strojů, nakonec se však rozhodla pro pořízení zcela nových letounů. Důvodem měly být výrazně vyšší schopnosti modelu Skyfox oproti modernizovaným verzím původních Albatrosů.
Mise Amerika
Vedle Afriky se Aeru otevírá také cesta na severoamerický trh. Firma uzavřela kontrakt s partnerem z civilního sektoru ve Spojených státech, který bude Skyfox na americkém trhu zastupovat a nabízet dalším zákazníkům. Zároveň byl potvrzen kontrakt na dodání prvního letounu do USA.
Americký partner má s produkty Aero dlouholeté zkušenosti a provozuje flotilu starších letounů L-39. Pro Aero jde o strategický krok, který má usnadnit vstup na jeden z největších leteckých trhů světa a umožnit prezentaci Skyfox přímo na americkém kontinentu potenciálním zákazníkům z řad armádních i civilních provozovatelů.
„Tyto nové smlouvy navazují na rekordní hospodářské výsledky z roku 2025 a zároveň potvrzují rostoucí důvěru zákazníků v naše letouny,“ doplnil předseda představenstva Aero Vodochody Viktor Sotona.
Skyfox představuje nejnovější generaci známé řady L-39. Letoun je určen především pro výcvik vojenských pilotů, ale dokáže plnit i lehké bojové a průzkumné úkoly. Aero na jeho vývoji a certifikaci pracovalo několik let a právě export tohoto programu dnes představuje klíčový pilíř pro růst společnosti.
Vhodná doba
Nové kontrakty Aera přicházejí v době, kdy ve světě rostou investice do obrany. Výcvik vojenských pilotů se stává jednou z priorit armád, které rozšiřují flotily moderních bojových letounů. V této oblasti chce Skyfox konkurovat zavedeným západním výrobcům a navázat na exportní úspěch legendárního Albatrosu, který odváděl služby ve více než třiceti zemích světa.
Aero před několika dny informovalo o svých obchodních výsledcích za uplynulý rok. V roce 2025 společnost zvýšila obrat o osm procent na téměř 6,5 miliardy korun, zatímco zisk před zdaněním vzrostl meziročně o 402 procent na rekordních 512 milionů korun. Ukazatel EBITDA poprvé překonal hranici jedné miliardy korun a dosáhl 1,1 miliardy korun.
Hlavním motorem růstu byl právě program L-39 Skyfox. Tržby z tohoto typu letounu dosáhly 3,8 miliardy korun a tvořily 58 procent celkových tržeb společnosti. Aero loni zákazníkům dodalo rekordních 14 strojů a současně posílilo také civilní výrobu pro Airbus a Embraer. Vedení firmy při zveřejnění výsledků avizovalo, že Skyfox brzy vstoupí na africký a severoamerický trh. Nyní se tento plán potvrzuje kontrakty v Angole a ve Spojených státech.