CSG posílá Tatru do Ameriky. Strnadova skupina zakládá v USA novou zbrojařskou firmu
- Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) zakládá ve Spojených státech dceřinou firmu CSG Land Systems North America.
- Společnost se sídlem v Michiganu má na tamním trhu zastupovat tři firmy ze skupiny CSG.
- Jsou jimi Excalibur Army, Tatra Defence a automobilku Tatra Trucks.
Nový podnik tak podle CSG bude mít v nabídce dělostřelecké systémy, obrněné platformy i vysoce mobilní logistická vozidla. Společnost povede Jason Alejandro Monahan, který podle CSG působil 20 let v americkém obranném průmyslu.
Vedle dělostřeleckých systémů se firma zaměří také na taktická nákladní vozidla. „V této oblasti může skupina CSG využít dlouhodobě prověřenou technologii podvozků Tatra, které představují společnou platformu pro vysoce mobilní logistická i speciální vojenská vozidla," uvádí tisková zpráva.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody provozuje ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze, přičemž od té doby ztratily přes polovinu hodnoty.
GALERIE: České zbrojařské skupiny.