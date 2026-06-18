Obří kontrakt pro Strnadovu CSG. Její americké značky dodají FBI munici za 1,6 miliardy korun
- Americké značky Federal a Remington ze skupiny CSG získaly prestižní kontrakt od FBI na dodávky puškové munice v hodnotě 1,6 miliardy korun.
Dodávky pro americkou federální policii mají začít ještě letos a pro divizi The Kinetic Group jde o jednu z největších zakázek v historii.
Úspěch přichází pro holding miliardáře Michala Strnada v době, kdy akcie CSG od svého lednového vstupu na burzu odepsaly přes polovinu hodnoty.
Firmy Federal a Remington Ammunition ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získaly od amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) smlouvu na dodávky puškové munice v hodnotě 77,4 milionu dolarů (1,6 miliardy Kč). Dodávky mají začít letos.
Federal a Remington Ammunition jsou součástí společnosti The Kinetic Group (TKG), která spadá pod CSG. Podle tiskové zprávy je to pro TKG jeden z největších kontraktů pro bezpečnostní složky v její historii.
Federal byl vybrán jako výhradní dodavatel ve všech čtyřech poptávaných kategoriích puškové munice. Ty zahrnují služební munici, výcvikovou munici se sníženým obsahem olova, bezplášťovou frangible munici a plášťovanou frangible munici (frangible munice je konstruována tak, aby se při zásahu tvrdého povrchu rozpadla a minimalizovala riziko nebezpečných odrazů střel). Remington doplní dodávky v kategorii plášťované frangible munice.
Prestižní kontrakt
„Je to jeden z nejprestižnějších kontraktů, jaké naše společnost v celé své dlouhé historii získala,“ uvedl generální ředitel TKG Jason Vanderbrink. „Získat kontrakt ve všech čtyřech kategoriích je úspěch, na který jsme mimořádně hrdí,“ dodal.
Kinetic Group sídlí v americkém státě Minnesota. Vyrábí potřeby pro lovce a sportovní střelce. V pražské CSG je součástí divize Ammo+, kde se soustředí aktivity v oblasti malorážové munice. CSG dokončila její převzetí na konci listopadu 2024.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody provozuje ve Spojených státech, Británii, Španělsku, Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku a v Indii. Zaměstnává více než 14.000 lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard Kč). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze, přičemž od té doby ztratily přes polovinu hodnoty.