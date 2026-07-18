Pardubický Eldis dokončil první radary pro Vietnam, zakázka přesahuje 20 milionů dolarů
- Eldis Pardubice dokončil hlavní fázi výroby prvních radarů pro Vietnam.
- Zakázka zahrnuje osm systémů za více než 20 milionů dolarů.
- Zařízení budou sloužit k modernizaci vietnamského řízení civilního letového provozu.
Výrobce radarové techniky Eldis Pardubice dokončil hlavní fázi výroby prvních radarových systémů určených pro Vietnam. Zákazník, společnost Vietnam Air Traffic Management Corporation (VATM), je po úspěšných přejímkových zkouškách schválil pro dodání a instalaci.
Zařízení budou sloužit pro modernizaci vietnamské infrastruktury pro řízení civilního letového provozu. Zakázky zahrnují dodávky a instalaci osmi radarových systémů v celkové hodnotě více než 20 milionů dolarů (422 milionů korun), uvedla v tiskové zpráv skupina CSG, do níž Eldis patří. Při dokončení tovární přejímky, takzvaného Factory Acceptance Testu, zákazník testuje zboží v prostorách výrobce.
Smlouvy s vietnamskou stranou byly uzavřeny v únoru a prosinci 2025. První část projektu se týká dodávek přehledových kombinovaných radarových systémů zahrnující primární a sekundární radar a dále dodávky samostatných sekundárních radarových systémů pro pět vietnamských lokalit. Součástí zakázky je dodávka radarových systémů, odborné školení operátorů, instalace a testování za přítomnosti zástupců finálního uživatele.
Ve všech pěti lokalitách se zároveň pracuje na stavebních přípravách pro budoucí instalace nových radarových systémů. Druhý projekt, který zahrnuje dodání kombinovaných radarových systémů pro další tři lokality, je ve fázi školení operátorů, tedy technického personálu odpovědného za provoz a údržbu radarových systémů pro řízení letového provozu. Dalším krokem jsou přejímky zařízení a odeslání do Vietnamu.
Z pohledu skupiny CSG patří Vietnam mezi důležité trhy východní a jihovýchodní Asie. Společnosti skupiny v regionu kromě projektů civilních a vojenských radarových technologií zajišťují také armádní modernizační projekty, dodávky náhradních dílů pro obrněnou techniku, dělostřelecké systémy i další specializovanou pozemní techniku. Mezi tyto aktivity patří například dodávky mostních automobilů AM-50 od společnosti Excalibur Army.
Eldis Pardubice vytvořila minulý rok zisk po zdanění téměř 51 milionů korun. Je to výrazně méně než rok předtím, kdy zisk činil 158 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 11 procent na 739 milionů korun. Tržby z prodeje zboží měly nulovou hodnotu, v roce 2024 dosáhly 2,152 miliardy korun. Předloni společnost dodala Armádě České republiky v projektu Titus 26 vozů účtované jako zboží v této výši, přiměřeně tomu byly vyšší náklady. Eldis Pardubice vozidla nakupuje od společnosti Tatra Defence Vehicle.