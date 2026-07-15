Vojenský byznys v USA se rozjíždí a dceřiná firma holdingu CSG začala stavět v Iowě muniční továrnu
- Společnost MSM North America z holdingu Czechoslovak Group (CSG) zahájila v USA výstavbu linky na plnění velkorážové munice ráže 155 mm.
Zakázku na vybudování komplexu v hodnotě 632 milionů dolarů získala firma od americké armády, přičemž spuštění výroby se plánuje na rok 2029.
Nový závod v Iowě bude vlastnit americká vláda, provozovat jej bude soukromá firma a měsíční kapacita má dosáhnout 36 tisíc dělostřeleckých nábojů.
Společnost MSM North America, která patří do zbrojařského a strojírenského holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, dnes zahájila ve Spojených státech výstavbu linky na plnění velkorážové munice, sdělila CSGí. Takzvaný Dělostřelecký komplex budoucnosti (Future Artillery Complex, FAC), který vlastní americká vláda, bude stát v areálu armádní muniční továrny v Iowě a bude schopen měsíčně plnit 36.000 dělostřeleckých nábojů ráže 155 milimetrů. Předpokládá se, že výroba začne v roce 2029.
MSM North America získala od americké armády zakázku na výstavbu továrny na plnění velkorážné munice v loňském roce. Hodnota zakázky činí 632 milionů dolarů (13,39 miliard korun). Ačkoliv závod vlastní americká vláda, provozovat ho bude podle tiskové zprávy soukromá firma. Její název CSG v tiskové zprávě neuvedla. Podle CSG bude na nové lince pracovat přibližně 70 lidí.
MSM North America je podle CSG hlavním dodavatelem závodu. Zajišťování návrhu, výstavby a realizaci celého projektu ale konzultuje s americkou armádou a širokou sítí amerických průmyslových partnerů.
Dokončení výstavby se očekává přibližně za 40 měsíců, přičemž uvedení zařízení do provozu včetně zkoušky prvního vzorku je plánováno do 48 měsíců od zadání kontraktu.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody provozuje ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14.000 lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard Kč). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze, přičemž od té doby ztratily přes polovinu hodnoty.