Strnad staví novou investiční platformu a jedná o spolupráci s Renátou Kellnerovou
- Miliardář Michal Strnad zakládá novou investiční platformu zaměřenou na private equity investice mimo obranný průmysl.
Nová společnost má s využitím dluhového financování teoretickou investiční kapacitu až deset miliard eur (240 miliard korun) pro akvizice v Evropě a USA.
Strnad do nové struktury již převedl hotel Four Seasons či fotbalovou Viktorii Plzeň a aktuálně se zajímá o odpadovou firmu Marius Pedersen, média či spolupráci s Renátou Kellnerovou.
Český miliardář Michal Strnad zakládá novou investiční společnost, která by mohla disponovat deseti miliardami eur (zhruba 240 miliard korun) na akvizice v Evropě a Spojených státech. S odvoláním na rozhovor se Strnadem o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Část peněz by měla pocházet z nedávného prodeje akcií ve Strnadově zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG). Mluvčí CSG Andrej Čírtek na dotaz upřesnil, že částka deset miliard eur představuje teoretickou investiční kapacitu při využití dluhového financování pro případ větších transakcí.
„Nejde o family office v tradičním smyslu, ale o investiční platformu zaměřenou na private equity investice mimo obranný průmysl, která funguje odděleně od CSG a bez personálního propojení s jejím managementem,“ uvedl Čírtek.
Strnad již podle agentury Bloomberg pod novou investiční společnost převedl některá svá aktiva, a to například podíl v pražském hotelu Four Seasons či fotbalový klub Viktoria Plzeň. Mezi podniky, které Strnad považuje za potenciálně zajímavé, pak patří například tuzemské aktivity dánské skupiny Marius Pedersen působící v odpadovém hospodářství, které mají být na prodej. Podnikatel rovněž uvedl, že má stále velký zájem o akvizice mediálních společností.
Spolupráce s Kellnerovou
Investice nové firmy by podle Strnada měly být diverzifikované a směřovat do slibných růstových odvětví. Podle mluvčího je cílem dlouhodobá diverzifikace investic. Strnad zdůraznil, že má zájem o aktivity, které má smysl držet po delší dobu. Uvedl rovněž, že jedná o několika možných spolupracích s Renátou Kellnerovou, která se po smrti svého manžela Petra Kellnera převzala kontrolu nad investiční skupinou PPF.
Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. Firma tehdy prodejem svých akcií získala 3,8 miliardy eur. Od té doby však cena akcií CSG výrazně klesla, a to mimo jiné kvůli pochybnostem ohledně obchodního modelu firmy,