Strnadova CSG rozšiřuje výrobu v Německu. Chystá produkci nitroglycerinu i munice
- CSG získala 57hektarový průmyslový areál nedaleko saského Budyšína.
- Do výroby nitroglycerinu, munice a komponentů investuje 100 milionů eur.
- Projekt má rozšířit kapacity, po nichž v Evropě roste poptávka.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) získala průmyslový areál v Německu, kde chce vyrábět energetický materiál, jako je nitroglycerin, a munice. Investovat chce do projektu 100 milionů eur (2,4 miliardy korun), kupní cenu ale nezveřejnila.
Areál Gnaschwitz, který má 57 hektarů, se nachází nedaleko saského Budyšína a CSG ho získala od španělské společnosti MAXAM, jež patří mezi největší evropské výrobce průmyslových trhavin a vojenských energetických materiálů.
CSG chce v tomto areálu vyrábět nitroglycerin a další produkty na jeho bázi. Podle skupiny představují klíčové suroviny pro výrobu dvousložkových i vícesložkových střelných prachů, které slouží jako pohonné náplně pro malorážovou, středněrážovou i velkorážovou munici. Produkce nitroglycerinu a navazujících produktů bude určena pro potřeby společností patřících pod CSG i pro zákazníky mimo skupinu.
V první fázi investice chce také CSG vybudovat výrobní kapacity pro munici a muniční komponenty. „Tato investice přispěje k rozšíření výrobních kapacit, po nichž v Německu i celé Evropě dlouhodobě roste poptávka,“ stojí v tiskové zprávě.
V areálu Gnaschwitz je podle skupiny do budoucna prostor i pro další rozvoj. Stávající infrastruktura umožňuje rozšířit výrobu například o sestavování munice středních ráží, tankové a 120milimetrové minometné munice nebo výrobu muničních komponentů.
CSG už v Německu má závod na výrobu energetických materiálů. Minulý rok dokončil slovenský výrobce munice MSM Group, který patří pod CSG, převzetí průmyslového parku Walsrode v Bomlitzu, kde se vyrábí nitrocelulóza. Ani tehdy skupina kupní cenu neuvedla, ale Seznam Zprávy tehdy informovaly, že šlo o obchod za miliardy korun. V minulosti pak skupina usilovala i o získání českého státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14.000 lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard Kč). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze, přičemž od té doby ztratily přes polovinu hodnoty.