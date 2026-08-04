Válka na Blízkém východě má překvapivého vítěze. Elektromobily lámou rekordy
- Růst cen ropy po omezení dopravy v Hormuzském průlivu výrazně zvýšil zájem o elektromobily.
- Prodej elektromobilů ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostl o 35 procent a ve více než 50 zemích překonal rekordy.
- Mezinárodní agentura pro energii očekává, že jejich podíl na prodeji nových aut letos vzroste na 29 procent.
Růst cen pohonných hmot vyvolaný válkou na Blízkém východě výrazně urychlil přechod řady řidičů k elektromobilům. Jejich prodej ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl oproti prvním třem měsícům roku o 35 procent a ve více než 50 zemích dosáhl rekordních hodnot. Vyplývá to z nové zprávy Mezinárodní agentury pro energii (IEA).
Za prudkým růstem zájmu stojí především skokové zdražení ropy po faktickém uzavření Hormuzského průlivu Íránem. Cena severomořské ropy Brent se během několika týdnů vyšplhala z přibližně 60 dolarů za barel na téměř 120 dolarů. Výrazně tak zdražily benzin i nafta a v řadě zemí se znovu otevřela debata o závislosti na dovozu fosilních paliv.
Energetická bezpečnost hraje stále větší roli
Hormuzským průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Jakmile se doprava v této oblasti zkomplikovala, obavy z nedostatku suroviny i dalšího růstu cen rychle zesílily. Podle IEA se právě energetická bezpečnost stala jedním z hlavních argumentů pro rychlejší rozvoj elektromobility.
Silniční doprava totiž spotřebovává přibližně polovinu veškeré ropy využívané ve světě. Rozšiřování elektromobilů tak podle agentury pomáhá státům snižovat závislost na dovozu ropy a zmírňovat dopady prudkých cenových výkyvů na domácnosti i firmy.
Některé státy přidaly nové pobídky
Nejrychleji reagovaly země jihovýchodní Asie, které patří mezi významné dovozce ropy a na jejichž ekonomiky zdražení pohonných hmot dopadlo obzvlášť citelně. Některé vlády proto zavedly dočasné daňové úlevy nebo další finanční podporu při nákupu elektromobilů, aby urychlily přechod k alternativním pohonům.
Mezinárodní agentura pro energii zároveň očekává, že letošní růst bude pokračovat i ve druhé polovině roku. Vedle podpůrných programů v jihovýchodní Asii mají poptávku dále posilovat také pobídky v Evropě a Latinské Americe. Podle odhadů IEA se celoroční prodej elektromobilů zvýší o deset procent a jejich podíl na trhu nových osobních aut dosáhne 29 procent. Celkový automobilový trh přitom podle agentury letos pravděpodobně mírně oslabí.