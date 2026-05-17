Úspěch českého zbrojního byznysu. Kolínský výrobce dronů podepsal kontrakt s americkou armádou
- Kolínský výrobce dronů U&C UAS získal pilotní zakázku na dodávku průzkumných bezpilotních letounů pro americkou armádu v Evropě.
Firma, která zaměstnává 120 lidí (z nichž většinu tvoří Ukrajinci), loni utržila 3,7 miliardy korun a jejím hlavním odběratelem zůstává Ukrajina.
České drony s akčním rádiem 100 kilometrů a ochranou proti elektronickému boji budou nově chránit americké vojenské základny na celém evropském kontinentu.
Kolínský výrobce bezpilotních prostředků U&C UAS uzavřel kontrakt na dodání průzkumných dronů jednotkám americké armády rozmístěným v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu pouhým počátkem v objemech výrazně násobně vyšších, řekl dnes ČTK a České televizi na letišti v Milovicích výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. V Milovicích společnost drony testuje, dnes se zde konala akce European Defence Tech Hackathon, která podporuje inovace v obranných technologiích. Hlavním odběratelem U&C UAS je Ukrajina.
U&C UAS bude spolu se společností ATP Gov, která je přímým dodavatelem vlády Spojených států, zajišťovat specializované bezpilotní letouny podporující zpravodajské, sledovací a průzkumné (ISR) mise v operacích USA v Evropě. Systémy budou hrát klíčovou roli při posilování ochrany amerických vojenských základen na celém evropském kontinentu. „Americký zákazník ocenil naši schopnost poskytovat kritické schopnosti v oblasti ISR, které nabízejí dlouhodobé sledování a data v reálném čase, a tím významně zlepšují situační povědomí,“ uvedl obchodní ředitel společnosti David Jirman.
Kolínská produkce dronů je podle Bulanta velice flexibilní a začíná zhruba od 100 dronů a může dosáhnout až 300 dronů měsíčně. Personální i prostorová kapacita je podle něj v současné době dostačující. Společnost zaměstnává zhruba 120 lidí, z toho přes 80 procent jsou Ukrajinci.
Úspěšné hodnocení
Kontrakt podle vedení společnosti navazuje na úspěšné hodnocení průzkumného dronového systému U&C během vojenských cvičení simulujících moderní scénáře konfliktu vysoké intenzity, kde bezpilotní systém od českého výrobce prokázal vysokou spolehlivost, provozní efektivitu a schopnost účinně působit v podmínkách blízkých reálným bojovým operacím.
ISR dron zabezpečuje on-line průzkumnou i obrazovou informaci z bojiště. Je vybavený řadou kamer, a to pro denní i noční vidění. Má též prostředky pro manévrování, třeba v případě, kdy je vzadu napaden, tak je schopen manévrovat. Nechybí ani systémy proti takzvanému elektronickému boji. „Akční rádius je nějakých 100 kilometrů,“ dodal Bulant.
Minulý rok činily tržby společnosti téměř 150 milionů eur - v přepočtu 3,7 miliardy korun. Na původní ukrajinský průzkumný dron Stork LR navázaly v Kolíně vývoj a výroba modelu Stork 1000. Vyrábí i takzvané sebevražedné drony, které přepravují bojovou hlavici a dokážou zasáhnout cíl na vzdálenost zhruba 130 kilometrů. Ve vývoji je protidronový interceptor Chaser, takzvaný lovec dronů.
Na Ukrajinu od začátku války dodala společnost stovky dronů, ale cílí mimo jiné na západní Evropu. Zákazníci společnosti jsou v Indii, ve Spojených státech amerických i mezi státy východního křídla NATO.