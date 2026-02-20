Chystá lovce ruských dronů a čeká miliardové tržby. Kolínská U&C UAS už dodává zemím NATO
- Česká firma těží z těsné provázanosti s technologickým vývojem na ukrajinském bojišti.
- Software dronů se nepřetržitě modernizuje, servisní podpora zahrnuje i výměnu průzkumných letounů.
- Česká armáda je slabá v elektronickém boji, Rusko má v této oblasti náskok před NATO.
Najít za krátkou dobu existence tak významné zákazníky, jakými jsou armády NATO, a dokonce jejich speciální síly, je snem každého nového zbrojaře na trhu. A je jedno, jestli amerického, evropského nebo asijského.
Nelehký záměr se daří naplňovat česko-ukrajinské firmě U&C UAS, která teprve předloni začala vyrábět drony v průmyslové zóně u Kolína. Je to vlastně startup, byť nezačínal úplně od nuly. Společnost netěží jen z celosvětového zbrojního boomu, ale hlavně ze svých konkurenčních výhod – těsné provázanosti s překotným technologickým vývojem na ukrajinském bojišti a schopnosti neustále zdokonalovat a rozšiřovat produkci.
V naší kategorii nevidíme v tuzemsku a zřejmě ani ve střední Evropě žádného vážného soupeře, sebevědomě tvrdí představitelé podniku.
Nárůst na pět miliard
Většinový podíl v U&C UAS drží ukrajinští podnikatelé, jedním z minoritních vlastníků je bývalý český eurokomisař Štefan Füle. Manažerský tým tvoří z velké části Češi.
Firma zpočátku vyráběla průzkumné drony Stork LR, následovali jejich výkonnější nástupci Stork 1000. Ti vydrží ve vzduchu až deset hodin a slouží k navádění střel dlouhého dosahu, jako je například americký systém HIMARS.
Průlom, a především ucelení nabídky přinesl loňský sebevražedný bezpilotní systém Mace. Pro tyto kamikaze drony se vžil název vyčkávací munice. Jejím úkolem je v koordinaci se zmíněnými pozorovacími drony eliminovat různé důležité cíle včetně nepřátelské obrněné techniky a živé síly. A brzy přijde na trh další důležitý prvek dronového válčiště z Kolína.
„Mace je novou generací útočného systému české provenience. Nároky ale neustále rostou, a proto dokončujeme vývoj takzvaného lovce dronů, který je ve fázi ostrých testů. Tento prostředek pomocí násobně vyšší rychlosti a lepší manévrovatelnosti likviduje drony protivníka,“ říká pro e15 šéf výroby v U&C UAS a brigádní generál české armády v záloze Pavel Bulant.
Produkce firmy ve vícesměnném provozu dosahuje objemu až tří stovek dronů měsíčně. Mezi jejích 120 zaměstnanců patří i ukrajinští vojáci, kteří jako operátoři dronů bojovali na frontě. „Mace dokáže zasáhnout cíl i z třísetmetrové výšky a pod úhlem až osmdesát stupňů,“ popisuje jeden z nich. Dodává, že dron může nést termobarickou, kumulativní nebo tříštivotrhavou nálož.
Výroba v kolínských provozech rychle stoupá. Tržby za loňský rok dosáhly stovky milionů eur, letošní plán je dvojnásobně vyšší. „Je to realistický předpoklad,“ odhaduje Bulant.Orientujeme se na Pobaltí a celé severní křídlo NATO, které spoléhá především na budování svých vlastních schopností, říká šéf výroby U&C UAS Pavel Bulant. |
Poptávka v NATO sílí
Hlavním byznysovým cílem U&C UAS jsou země NATO. Významného zákazníka firma získala také v Indii, odkud chce expandovat dále do Asie. V Evropě míří hlavně na státy, které oproti západnímu nebo jižnímu křídlu aliance vnímají ohrožení ze strany Ruska mnohem intenzivněji. „Orientujeme se na Pobaltí a celé severní křídlo NATO, které spoléhá především na budování svých vlastních schopností a má zájem o naši produkci. Některým zemím už dodáváme, v jiných probíhá proces testování,“ přibližuje Bulant.
Drony Mace si vybrali i natolik nároční zákazníci, jakými jsou speciální síly. Zájem mají také armádní složky, které se zdokonalují v používání prostředků protivzdušné obrany. Třeba tak, že testují schopnosti dronů používaných Ruskem. „Naše systémy nacházejí uplatnění díky zkušenostem, které máme z ukrajinského konfliktu. Skutečně přelomová je jejich schopnost vypořádat se s širokým spektrem prostředků elektronického boje. To je oblast, v níž Rusko dlouhodobě patří k celosvětové špičce,“ upozorňuje výrobní ředitel U&C UAS.
Jako bývalý voják se zkušenostmi z řízení Národního úřadu pro vyzbrojování si uvědomuje nutnost přípravy české armády na aktuální hrozby. Proto U&C UAS začala na podzim spolupracovat s brněnskou Univerzitou obrany, které darovala jednu sadu průzkumných dronů. Pomáhá tak budoucím velitelům seznamovat se s nejnovějšími trendy.
„Tento dar považujeme za naprosto zásadní pro rozvoj schopností české armády. Univerzitě obrany umožní výcvik s drony v prostředí intenzivního elektronického boje a zároveň i výcvik v rušení. To jsou oblasti, které jsou v české armádě řekněme opomíjené, ale na Ukrajině naprosto zásadní,“ zdůrazňuje Bulant.
Technologický náskok
Na trhu je nyní široká škála různých kategorií dronů, počínaje těmi nejjednoduššími kvadrikoptérami. Ty lze využít například pro zjištění operační situace na vzdálenost několika stovek metrů. Pak jsou větší drony, které dokážou provádět průzkum do vzdálenosti desítek nebo i stovek kilometrů, a kamikaze drony nesoucí bojové hlavice různých typů.
„Konkurenční firmy v Česku se od našeho zacílení liší. Nevidíme tady žádné skutečné soupeře. Nabízíme čistě vojenská řešení od A až do Z,“ vyzdvihuje Bulant.
Předností jeho firmy je prý neustálé vylepšování softwaru podle vývoje války, a to díky zpětné vazbě od ukrajinské armády. Situace na bojišti je natolik dynamická, že inovační skoky netrvají několik let jako v minulosti, ale jen měsíce nebo i týdny. „Permanentně inovujeme software. Nedávno jsme dokonce museli už zabalené sety dronů na poslední chvíli rozbalit a softwarově ještě doupravit. I v tomto směru bychom v Česku asi těžko hledali konkurenta,“ míní Bulant.
Podnik zároveň poskytuje masivní servisní podporu celého životního cyklu dronů, a to včetně výměny různých součástí, případně i celých létajících prostředků. Výjimkou jsou samozřejmě sebevražedné drony, pokud úspěšně splní misi.
Cesta na asijské trhy
V době svého založení na podzim 2023 vznikal kolínský podnik jako odnož původní ukrajinské společnosti primárně zaměřené na výrobu pro ukrajinskou armádu. Měl sloužit jako záloha pro případ, že by Rusko narušilo provozy na Ukrajině.
Za krátkou dobu však U&C UAS prokázala svou životaschopnost a velice rychle se osamostatnila. Proto už cílí vlastní produkci do zemí NATO i mimo ně. Začátkem měsíce uzavřela smlouvu s indickou společností Tunga Aerospace Industries na dodávku bezpilotních leteckých systémů. Kontrakt se řadí mezi první příklady spolupráce mezi evropskými a indickými společnostmi po lednovém obnovení partnerství mezi Evropskou unií a Indií. Obchodní vztahy byly narušeny dvě desítky let.
„Podařilo se nám uzavřít smlouvu s významným strategickým partnerem na indickém trhu, který je dodavatelem tamních ozbrojených složek. Důležité pro nás je, že tímto krokem vstupujeme na asijský trh,“ říká obchodní ředitel U&C UAS David Jirman.
Indický partner získá nejprve sady průzkumných a útočných dronů Stork a Mace, později i takzvané interceptory na sestřelování nepřátelských dronů.