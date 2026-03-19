Minoritní akcionář klíčové divize CSG žádá odkup podílu za desítky miliard
Vstup zbrojařské skupiny CSG Michala Strnada na burzu v Amsterdamu podle zjištění Seznam Zpráv provází spor o podíl v její klíčové části. Podnikatel Petr Kratochvíl, jeden z dlouholetých manažerů a zakladatelů skupiny, krátce před lednovým IPO uplatnil právo na prodej svého desetiprocentního podílu ve společnosti CSG Land Systems. Jeho podíl si podle znaleckého posudku cení na téměř 35 miliard korun.
Právě CSG Land Systems spolu se slovenskou MSM Group tvoří divizi CSG Defence, která se v prvních třech čtvrtletích roku 2025 podílela na tržbách celé skupiny zhruba ze tří čtvrtin. Hlavním aktivem české části je společnost Excalibur Army, která v roce 2024 vykázala tržby přes 65 miliard korun a zisk před zdaněním přes 14 miliard korun.
Kratochvíl Seznam Zprávám potvrdil, že právo z takzvané put opce uplatnil 20. ledna. Uvedl zároveň, že kvůli „kritickým neshodám s majoritním akcionářem a narušení důvěry“ plánuje své působení ve skupině omezit. K detailům se kvůli mlčenlivosti nevyjádřil.
CSG ale tvrdí, že za právně relevantní spuštění procesu považuje až oznámení o uplatnění opce a zejména doručení znaleckého posudku, k čemuž podle ní před vstupem na burzu nedošlo. Skupina zároveň odmítá, že by jí vznikla povinnost tuto skutečnost investorům oznamovat. Mluvčí Andrej Čírtek také uvedl, že cena za odkupovaný podíl dosud nebyla závazně stanovena.
Spor o cenu
Právě ocenění bude podle všeho hlavním předmětem sporu. Zatímco Kratochvílův posudek oceňuje podíl na téměř 35 miliard korun, CSG uvádí, že si minoritní akcionář podle ní přibližně před rokem nechal zpracovat jiný posudek, který hodnotu stejného podílu stanovil přibližně desetinásobně níže. Pokud se obě strany na ceně neshodnou, rozhodnout má třetí, nezávislé ocenění.
Seznam Zprávy upozorňují také na to, že burzovní prospekt CSG podle jejich zjištění nezmiňoval existenci minoritního akcionáře s rozsáhlými právy ani jeho žádost o odkup podílu. Podle CSG však prospekt strukturu skupiny popsal transparentně a obecně upozorňoval na možný střet zájmů s minoritními akcionáři. Skupina dodává, že dokument byl připravován s právními poradci i čtyřmi velkými bankami, které měly přístup k úplné smluvní dokumentaci.
Podle informací Seznam Zpráv má Kratochvíl v CSG Land Systems nejen desetiprocentní podíl, ale i zvláštní akcii s mimořádnými právy. Některá klíčová rozhodnutí navíc podle stanov vyžadují souhlas všech akcionářů, takže je může fakticky blokovat. Vedle veřejně dostupných stanov mají podle zdroje redakce existovat i neveřejné akcionářské smlouvy, které mu přiznávají další práva včetně garance tržní ceny při odkupu akcií.
Pokud by CSG nakonec musela vyplatit částku blížící se požadovaným 1,4 miliardy eur, šlo by zhruba o šest procent tržního ocenění skupiny při vstupu na burzu. Spor tak představuje citlivé téma nejen kvůli výši možného závazku, ale i kvůli otázce, jaké informace měli investoři před lednovým IPO k dispozici.