Akcionáři CSG tratili. Investigace odhalila pochybnosti kolem španělské dceřiné firmy
- Zbrojařská skupina CSG tratila od úterního rána na hodnotě až 40 miliard korun.
- Nizozemští investigativci zjistili, že španělská dceřiná firma CSG (FMG) figuruje na černé listině nákupní agentury NATO kvůli vyšetřování korupce.
- CSG pochybení i negativní finanční dopady odmítá.
Investoři do zbrojařských akcií CSG zažívají krušný obchodní den. Pod vlivem zpráv o údajně zamlčované klíčové informaci investorům před lednovým vstupem na burzu akcionáři jen během dneška počítali ztráty až 40 miliard korun. Odpoledne se situace částečně uklidnila, ale i tak hodnota CSG klesla během jediného dne o téměř třicet miliard korun.
Akcie společnosti miliardáře Michala Strnada totiž oslabovaly až o více než pět procent poté, co nizozemští investigativci z portálu Follow the Money uvedli, že španělská dceřiná společnost CSG byla loni zařazena na černou listinu Agentury pro podporu a zadávání veřejných zakázek NATO NSPA.
„Investoři nemají rádi korupční skandály ve firmách, jelikož z nich při prokázání viny mohou plynout vysoké pokuty a ztráta důležitých vládních kontraktů. CSG si zavařilo i tím, že na probíhající vyšetřování neupozornilo v prospektu, i když to určitě je důležitá informace,“ uvádí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.
Zbrojař vstoupil na amsterodamskou a paralelně na pražskou burzu v závěru ledna. Jeho španělská dceřiná společnost Fábrica de Municiones de Granada (FMG) měla být na blacklist zařazena už loni v červenci. Zároveň tak vypadla ze seznamu dodavatelů agentury NSPA.
Dokumenty, které získaly redakce Follow the Money, La Lettre, Le Soir a Knack, ukazují, že společnosti FMG se sídlem v jižním Španělsku bylo v červenci dočasně zakázáno ucházet se o nové zakázky v rámci vyšetřování korupce. Když pozastavení vstoupilo v platnost, měla FMG nejméně tři smlouvy NSPA na tankovou munici. Zákaz měl původně trvat čtyři měsíce, ale od té doby byl prodloužen na neurčito.
V 728stránkovém prospektu, který CSG zveřejnila několik dní před vstupem na burzu, se o pozastavení činnosti FMG neobjevila ani zmínka. Podle finančních předpisů EU přitom i hrozba trestního vyšetřování vyžaduje, aby společnosti informovaly investory, pokud jsou informace považovány za podstatné. Otázkou podle portálu zůstává, zda by vyšetřování a dočasné pozastavení činnosti FMG mohlo být natolik významné, aby ovlivnilo rozhodnutí investorů o nákupu akcií CSG.
„Z hlediska celé CSG je FMG menší společnost, která měla v roce 2024 tržby 163 milionů eur. Celý koncern CSG má roční tržby čtyři miliardy eur. Potenciál finančního dopadu kauzy FMG na cenu akcií je tak na úrovni desetin procenta,“ zdůrazňuje Tomčiak.
Podle expertů může hrát roli v pádu akcie i naděje na geopolitické uklidnění. „Roli může hrát především Trumpova zmínka o možném konci války, ačkoli takové vyjádření nelze přeceňovat,“ soudí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
Například nizozemské sdružení akcionářů VEB pro Follow the Money uvedlo, že investoři by rádi věděli předem o pozastavení činnosti FMG. Tento názor sdíleli dva investoři, kteří s Follow the Money hovořili pod podmínkou anonymity vzhledem k citlivosti záležitosti.
CSG: Vše je v pořádku
V reakci na e-mailové dotazy mluvčí CSG Andrej Čírtek pro portál uvedl, že pozastavení činnosti je neopodstatněné. Čírtek sdělil, že FMG provedla v posledních letech důkladný právní audit všech svých jednání s NSPA a nenalezla žádný důvod k závěru, že došlo k jakýmkoli nesrovnalostem nebo nezákonnému jednání.
„Podle nejlepšího vědomí a svědomí společnosti FMG a na základě výsledků interního auditu se společnost FMG domnívá, že se nedopustila žádného pochybení, žádného protiprávního jednání ani se nepodílela na žádných aktivitách, které by mohly vést k uvedenému pozastavení činnosti,“ uvedl Čírtek.
Společnost FMG, založená v roce 2019, má kořeny ve staleté tradici výroby munice v jihošpanělském městě Granada. V roce 2020 ji převzala slovenská skupina MSM, součást holdingu CSG. FMG vyrábí velkorážní granáty pro dělostřelectvo a tanky – tedy munici, po které je vysoká poptávka od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. V důsledku toho se počet jejích zaměstnanců údajně ztrojnásobil. V roce 2024 vykázala FMG obrat 163 milionů eur a zisk 22 milionů eur.
Koncem loňského července NSPA pozastavila činnost společnosti FMG spolu s největší izraelskou obrannou společností Elbit Systems. V interním dopise od vysoce postaveného manažera NSPA, jehož kopii viděla redakce Follow the Money, se uvádí, že existují závažná obvinění naznačující, že se dodavatelé pravděpodobně dopouštěli sankčně podmíněných praktik, včetně nesrovnalostí při zadávání zakázek.
Společnost CSG sdělila serveru Follow the Money, že její opakované dotazy adresované NSPA ohledně pozastavení činnosti FMG zůstaly bez odpovědi, takže se skupina musí spoléhat na zprávy z médií. Navzdory zařazení na černou listinu může španělská firma stále prodávat přímo jednotlivým členským státům NATO, které na obranu vynakládají mnohem více než samotná agentura NSPA.
„Vzhledem k současné situaci na trhu a ke skutečnosti, že NSPA je pouze jedním z mnoha zákazníků FMG, nemělo pozastavení žádný dopad na finanční situaci ani obchodní vyhlídky FMG či její mateřské společnosti CSG,“ uvedl Čírtek. Potvrdil však, že CSG má obavy z dopadu na reputaci.
Navzdory opakovaným žádostem se NATO a belgické státní zastupitelství k zařazení FMG na černou listinu nevyjádřily. Tato zjištění navazují na loňské vyšetřování organizace Follow the Money, které odhalilo rozsah skandálu i to, jak byla v červenci náhle zastavena dvě americká vyšetřování NSPA, což vyvolalo obavy z politického vměšování. Uniklé dokumenty odhalily vnitřní nepokoje v agentuře, kde vysocí úředníci obvinili generální ředitelku NSPA Stacy Cummingsovou z protekcionářství a nepřiměřeného zasahování do jejich práce.