Onsemi chystá tah za 150 miliard. Kupuje firmu, jejíž technologie používá skoro každý
- Onsemi kupuje americký Synaptics za sedm miliard dolarů a výrazně rozšiřuje portfolio o klíčové technologie.
- Synaptics stojí za technologiemi, které denně používají miliony lidí – od touchpadů notebooků po čtečky otisků prstů.
- Cílem je dominovat v oblasti edge AI a robotiky, která by mohla být do roku 2030 trhem za 243 miliard dolarů.
Americká společnost Onsemi, která v Rožnově pod Radhoštěm a Brně provozuje výrobu a návrh čipů, výrazně rozšíří záběr. Po nedávné akvizici části brněnské procesorové firmy Codasip chystá řádově větší obchod. Za sedm miliard dolarů, zhruba 150 miliard korun, plánuje převzít rovněž americký podnik Synaptics. Ten širší veřejnosti není zase tolik známý, jeho technologie ale velmi pravděpodobně používá každý člověk každý den.
Synaptics je na trhu od roku 1984 a dlouhodobě platí za předního hráče v oblasti označované jako rozhraní mezi strojem a člověkem. Z velké části se soustředí na technologie, pomocí nichž lze komunikovat s elektronikou. Typicky jde o takzvané touchpady pro notebooky, tedy dotykové plošky nahrazující myš, nebo čtečky otisků prstů a další biometriku. Synaptics rovněž dodával například ikonické ovládací kolečko pro iPody od Applu, vyvíjí čipy pro Wi-Fi, GPS a Bluetooth a tak dále.
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