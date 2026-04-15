Zasponzorovali daňoví poplatníci EU americké firmě vývoj? Co znamená, že Onsemi kupuje čipovou firmu z Brna
- EU dotovala Codasip miliardami, teď ho kupují Američané.
- Onsemi v ČR posiluje, ale Evropa lobbuje proti cizím vlastníkům.
- Akvizice může pohřbít ambice EU na vlastní procesory pro AI a servery.
Americká společnost Onsemi, která má díky výrobě čipů v Rožnově pod Radhoštěm silné kořeny v Česku, kupuje část brněnské firmy Codasip zaměřené na vývoj procesorů. Na první pohled může jít o velmi pozitivní zprávu, situace ale není tak jednoduchá. Codasip totiž představoval naději, že v čipovém byznysu ztrácející Evropa vybuduje vlastního silného dodavatele procesorů a sníží závislost na USA a Asii.
Brněnský podnik i díky této vizi získal od Evropské unie granty a dotace v přislíbeném objemu přes devět miliard korun. Zapojil se například do tvorby evropského procesoru pro AI superpočítače a servery a je součástí dalších podobných projektů. Do určité míry šlo o budování specifické alternativy k podnikům jako Intel, AMD, Arm Holdings, Nvidia a podobně. Pokud by to vyšlo, Evropa by nemusela vše jen nakupovat, ale alespoň v některých oblastech si navrhovat vlastní procesory a případně je vyvážet.
Nyní je na místě se ptát, zda evropská strategie na posílení polovodičového sektoru funguje. Na první pohled to vypadá, že evropští daňoví poplatníci zasponzorovali americkému kupci zajímavou technologii. Není jasné, co ve výsledku může nový majitel s evropskou základnou udělat a zda velká část aktivit nezmizí do zámoří.
