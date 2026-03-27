Otava přesouvá impérium MTX Group do fondu. Má zajistit mezigenerační pokračování byznysu
Podnikatel Petr Otava převedl svou průmyslovou skupinu MTX Group pod rodinný nadační fond NextGen Avato Foundation, dál ho ale bude řídit. Podle Otavy má převedení holdingu do fondu mimo jiné zajistit kontinuitu podnikatelského portfolia rodiny a jeho předání mezi generacemi.
Byznys Otavovy rodiny bude podle webu nově spravován prostřednictvím struktury, která bude přímo podřízena nadačnímu fondu. Stoprocentní podíl MTX Group proto loni získala od Otavy společnost Avato Investment Group. Transakce ve výši 44,3 miliardy korun se uskutečnila na základě znaleckého posudku ke konci loňského dubna a vedla k odpovídajícímu navýšení vlastního kapitálu společnosti prostřednictvím příplatku mimo základní kapitál, uvedly Seznam Zprávy.
Otava podle nich už sice není přímým vlastníkem holdingu, ale mimo jiné si jako zakladatel nadačního fondu a člen jeho správních orgánů zachoval postavení, které mu umožňuje mít rozhodující vliv na jeho řízení.
MTX Group je průmyslově-obchodní a výrobní holding se sídlem v České republice. Skupina se skládá z téměř 30 podniků. Mezi nejvýznamnější z nich patří Metalimex, Alinvest Břidličná, Strojmetal Aluminium Forging, OKK Koksovny, Povrly Copper Industries, Tapa Tábor, ICE Industrial Services a Czech Mill. Zaměřuje se především na neželezné kovy, energetické komodity, flexibilní obaly, obchod a služby.
Holding v roce 2024 vykázal zisk před zdaněním, odpisy a amortizací EBITDA tři miliardy korun, meziročně asi o tři procenta méně. Nekonsolidované tržby podniku naopak meziročně stouply přibližně o tři procenta na 56,3 miliardy korun.