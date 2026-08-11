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Zemřel bývalý šéf České pošty Roman Knap. Státního doručovatele prováděl pandemií i transformací

Roman Knap, Česká pošta

Roman Knap, Česká pošta Zdroj: E15 Michael Tomeš

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  • Ve věku padesáti jedna let zemřel bývalý generální ředitel České pošty a zkušený manažer Roman Knap.

  • Během svého působení v čele státního podniku v letech 2018 až 2023 se potýkal s dopady pandemie a položil základy transformace pošty včetně vyčlenění Balíkovny.

  • Z funkce odešel po dohodě s ministrem vnitra po schůzkách s podnikatelem Michalem Redlem spojeným s kauzou Dozimetr.

Ve věku 51 let zemřel na těžkou nemoc bývalý generální ředitel České pošty Roman Knap. Úmrtí potvrdil serveru Novinky.cz mluvčí podniku Matyáš Vitík. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze před svým nástupem do čela státního podniku získával manažerské zkušenosti v globálních technologických a poradenských gigantech, jako jsou SAP, Oracle či KPMG.. Upřímnou soustrast rodině vyjádřil i bývalý ministr vnitra Lubomír Metnar, který Knapa v roce 2018 na základě výběrového řízení do funkce jmenoval.

Českou poštu vedl Knap v náročném období let 2018 až 2023. Podnik se v té době potýkal se stamilionovými hospodářskými ztrátami, na nichž se výrazně podepsala i pandemie covidu-19 a související útlum trhu. V závěru Knapova manažerského působení se však hospodaření podniku začalo postupně stabilizovat a ztrátu se dařilo snižovat.

Byl to právě Roman Knap, kdo připravil klíčový koncept transformace pošty spočívající v rozdělení podniku na komerční Balíkovnu a nekomerční část zajišťující základní státní služby. Zatímco vláda Petra Fialy původně počítala s budoucím prodejem Balíkovny soukromému investorovi, současný šéf resortu vnitra Lubomír Metnar od tohoto záměru ustoupil a samostatnou divizi opět začleňuje do struktur mateřského podniku.

Konec Romana Knapa v čele státního doručovatele přišel po dohodě s tehdejším ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Tlak na jeho odstoupení zesílil poté, co vyšly najevo jeho schůzky s podnikatelem Michalem Redlem, udávaným jako jedna z hlavních postav korupční kauzy Dozimetr. Knap z funkce oficiálně odešel na začátku roku 2023.

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