Startup Macromo, který založila trojice Eva Kuttichová, Petr Štěpánek a Michal Pohludka, využívá strojové učení, statistiku a na míru vytvořený model umělé inteligence k tomu, aby každému mohl dát jasný a úplný přehled o jeho zdravotních rizicích. Pomáhal by tak lidem chránit zdraví a jejich lékařům umožňoval činit informovanější rozhodnutí dříve, než u klientů nastanou viditelné příznaky nějaké nemoci. Vše na základě analýzy DNA.

„S Macromo přichází do skupiny Tomáše Čupra výkonná technologie, která nejen umí zpracovat obrovské množství dat, ale začíná je umět už také interpretovat,“ uvedla TCF Capital na svém profilu na síti LinkedIn. To, co Čuprovu investiční společnost zejména oslovilo, je využití technologií v diagnostice a interpretaci výsledků genových testů.

„Toto investiční kolo není jen financování – jde o strategické partnerství s TCF Capital, která skutečně rozumí tomu, co budujeme. TCF Capital, kterou založil Tomáš Čupr, přináší do partnerství cenné zkušenosti a důvěryhodnost díky svému klíčovému aktivu – skupině Rohlik, jejíž hodnota přesahuje miliardu dolarů,“ uvedla spoluzakladatelka Macromo Eva Kuttichová. Jak velký podíl TCF Capital v Macromo získala ani kolik do společnosti vložila a případně vloží, ale neupřesnila.

Macromo začínalo před čtyřmi lety s prodejem domácích genetických testů. „Ale postupně jsme pochopili něco hlubšího: Aby člověk skutečně rozuměl svému zdraví, potřebuje všechna svá zdravotní data. Dnes můžete do naší aplikace nahrát jakýkoli laboratorní výsledek – dokonce i konkurenční DNA testy nebo krevní testy,“ popisuje Kuttichová.

Vstup Čupra do startupu Macromo má spojitost i se současným děním v Pilulce. Firma Growth Expert vlastněná Čuprovým investičním fondem na konci března uplatnila opci k nabytí kontrolního podílu „od některých stávajících akcionářů za podmínek dohodnutých s těmito akcionáři“. Čupr loni poskytl Pilulce úvěr ve výši 80 milionů korun a opci si zajistil.

Čupr uvažuje o Pilulce jako o vhodném doplnění svého retailového portfolia vedle Rohlíku. V rozhovoru pro e15 magazín hovořil o tom, že by se Pilulka mohla do budoucna zaměřit jen na prevenční část a prodej léků přenechat nějakému partnerovi. „To by mohl být příběh Pilulky – ze slabého lékárenského hráče se stát silným well‑being hráčem. Ale já nejsem akcionář Pilulky, nemůžu a nechci za ni mluvit,“ řekl v rozhovoru, který proběhl ještě před březnovou valnou hromadou, kde Čupr a jeho lidé Pilulku ovládli.