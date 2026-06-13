Z Bitcoinovýho kanálu je tlampač proti Muskovi. Youtuber Kicom hodnotí, jak se mu změna vyplatila
- Youtuberovi Jakubu Vejmolovi neboli Kicomovi jeho fanoušci často osobně děkují za to, že je nepřímo přivedl k jedné z nejvýnosnějších investic poslední dekády.
- V říjnu loňského roku ale svůj úspěšný kanál o bitcoinu zásadně proměnil.
- Mnohem větší prostor v něm dostávají Kicomovy kritické výpady vůči byznysu nejbohatšího člověka světa.
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Jeho videa o systému státních peněz a bitcoinu coby jejich možné alternativě zároveň divákům vštěpovala, že rychlé zhodnocování směnného kurzu není na kryptoměně to nejzajímavější. I proto dokázali Kicom a mnozí jeho fanoušci zachovat klid a nezbavovat se bitcoinu v panických, psychicky vyčerpávajících obdobích dočasného brutálního cenového poklesu.
„Na živých akcích mě ty reakce doteď pozitivně překvapují, jsou to pěkné momenty. Nejsou to žádné stovky lidí za jednu konferenci, ale obvykle třeba deset patnáct lidí dorazí něco říct, i kdyby to mělo být jen ,Čau, nic po tobě nechci, jen poděkovat‘. Je to hustý a nikdy si na to asi úplně nezvyknu v tom smyslu, že by mi to mělo zevšednět,“ líčí pro e15 magazín Kicom, jehož přezdívka má původ ještě ze základní školy a nevyslovuje se anglicky, ale s „c“.
Od roku 2019 se mu podařilo pro svůj Bitcoinovej kanál nasbírat víc než 100 tisíc sledujících. Zařadil se tak mezi vůbec největší neanglickojazyčné tvůrce bitcoinového obsahu na celém YouTube. Navzdory tomu, že před spuštěním kanálu neměl s vystupováním před kamerou vůbec žádné zkušenosti.
V nejlepším přestat
Kicomovi followeři už ale přes půl roku sledují úplně novou etapu jeho tvorby. V říjnu, v době dosažení dosud nezdolaného cenového vrcholu 126 tisíc dolarů za jeden bitcoin, Bitcoinovej kanál skončil. Vejmola mu dal nové jméno podle své přezdívky: Kicom. „Z autorského hlediska už jsem byl vyhořelý. Měl jsem problém vymýšlet neustále nějaká další videa o bitcoinu, to podstatné jsem o něm už řekl. Vadilo mi taky určité zaškatulkování. Můj život se netočí jen kolem bitcoinu,“ zdůrazňuje prostějovský patriot, který na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval informatiku a následně pracoval jako videoeditor a autor grafických šablon.
Ve své nové tvorbě téma bitcoinu upozadil. Místo toho nadšený hráč na saxofon Kicom ještě vyladil tón technologického skeptika, který se jen tak nenechá ošálit planými přísliby a momentálními trendy. Tenhle tón byl ostatně v jeho působení patrný už dřív, byť ne tak výrazně jako dnes. Se stejným zápalem, s jakým Vejmola popisoval bitcoin coby nezničitelnou digitální obdobu zlata, zároveň kritizoval výstřelky typu nezaměnitelných tokenů nebo metaverza. Málokdo si už přesně vybavuje, co ty pojmy znamenaly. Podstatné je, že na nich mohli neopatrní investoři dost prodělat.
S útlumem zájmu o tyto digitální trendy a nejrůznější pochybné alternativní kryptoměny ale nepřestaly na investory číhat další vysavače peněz. Kicom je přesvědčen, že obzvláště zrádnou past teď představuje byznys nejbohatšího muže na světě. Právě Elonu Muskovi věnuje po konci Bitcoinovýho kanálu mimořádný kus své pozornosti.
Zacíleno na Muska
„Čím dál víc jsem si začal všímat, jak často prostě lže. Ale jako strašně. Čili buď to musí být hlupák, když říká některé ty věci, nebo prostě vědomě klame veřejnost. Pro mě je to aktuálně asi nejpřeceňovanější člověk na planetě. Řada lidí ho přitom vnímá jako někoho, kdo koná jenom dobro a chce z lidstva udělat meziplanetární živočišný druh,“ diví se Kicom auře, která šéfa Tesly a SpaceX obklopuje. Podle prostějovského youtubera však sotva mohou megalomanské vize obhájit způsob, jakým Musk komunikuje se zákazníky a potenciálními investory.
Kicom konkrétně naráží na řadu Muskových nenaplněných příslibů. Ty se týkají jak Tesly, tak třeba i na burzu mířící vesmírné společnosti SpaceX. Například už v roce 2020 Musk vyjádřil „silné přesvědčení“, že lidé na povrchu rudé planety přistanou v roce 2026, možná ještě dříve. Dnes už je jisté, že k tomu nedošlo. A hned tak nedojde.
Jakub Vejmola alias Kicom |
Letos také definitivně vyšla najevo jalovost některých Muskových příslibů týkajících se potenciálu aut značky Tesla. Až nedávno přiznal, že modely vyrobené v letech 2019–2023 nakonec nebude možné pomocí jednoduchého softwarového updatu v budoucnu vylepšit tak, aby dokázaly jezdit zcela bez dozoru řidiče. Dlouho přitom tvrdil opak.
„Ale to samořízení Tesly je zajímavé. Verze, která ještě pořád vyžaduje dohled řidiče a teď vstoupila do Evropy, je patrně ten nejlepší jízdní asistent na trhu,“ všímá si Vejmola. A připouští, že právě plně autonomní řízení by nakonec mohlo zlomit jeho kritický pohled na Muska. Ovšem pouze pokud dodrží několik podmínek: „Prvně by musel splnit slíbené samořízení bez nutného dohledu člověka, kdy by automobilka nesla plnou odpovědnost za bezpečný pohyb vozidla. A ve vesmírné oblasti by musel Musk a jeho SpaceX pomoci NASA dostat člověka na Měsíc a dodat jí přistávací modul, který už měl být hotový,“ vyjmenovává Kicom, za jakých okolností by vystupoval vůči technologickému byznysmenovi smířlivěji.
Jak vystřízlivět z Tesly
Vejmola se přitom v minulosti považoval za nadšeného fanouška podnikatelských projektů Elona Muska. Nakoupil proto i akcie Tesly. „Ten podíl jsem však s nějakým 150procentním ziskem prodal už někdy v roce 2020. Spousta lidí mi teď vyčítá, že do Muska šiju kvůli tomu, že jsem na Tesle nevydělal víc.“ S takovou interpretací ale Kicom nesouhlasí. „Z největšího fandy Elona Muska se ze mě postupně stal jeden z jeho nejviditelnějších haterů na YouTube. Moje motivace částečně vychází i z mého vlastního zklamání. Mám tendenci teď přesvědčovat ostatní, aby už nežili v takovém bludu jako já.“
To neznamená, že by sám sebe považoval za člověka, který jednou provždy prozřel a nikdy se už nemůže plést. V lednu se Vejmola omluvil za své tvrzení na síti X, že Tesla zkrachuje. „Příště se zdržím podobně extrémních prohlášení, na která nemám dostatečně nabito,“ napsal.
Sebekriticky zpětně vnímá i to, že před americkými prezidentskými volbami 2024 označil jako lepšího z kandidátů namísto Kamaly Harris Donalda Trumpa. „Vždycky jsem tvrdil, že Amerika si vybírá ze dvou špatných kandidátů. Nefandil jsem ani jednomu. Ale nechci se z toho vykrucovat. Z pohledu bitcoinu a krypta jsem říkal, že mírně preferuji Trumpa. Doufal jsem také, že by jeho zvolení nakonec mohlo pomoci i Ukrajině. Ale to Trumpovo působení je z pohledu geopolitiky strašné. A co se týče bitcoinu a krypta, akorát si tím osvojil nástroj pro absolutně nevídanou míru korupce,“ vyhodnocuje zpětně Vejmola.
„Nic“, jaké by kdekdo chtěl
Jeho publikum mu však prý tenhle dřívější politický postoj jen zřídkakdy připomíná. Mnohem víc řeší, jak tvůrce někdejšího Bitcoinovýho kanálu kritizuje Elona Muska. Někteří se nezdráhají zanechávat štiplavé komentáře ve stylu „A cos dokázal ty, kromě tlachání ve sklepě? Nic!“ Kicom přiznává, že tyto reakce neumí ignorovat a komentářovou sekci důkladně pročítá. Zároveň ale podle něj už prokazatelně vychází najevo, jak je tato nespokojená část jeho diváků velká. Respektive malá.
„Byznysově se pro mě s proměnou Bitcoinovýho kanálu skoro nic nezměnilo. Mohl jsem přijít zhruba o pět procent příjmů, ale prakticky to ani nepoznám,“ bilancuje autor, jehož celkové měsíční příjmy z YouTube, Patreonu, e-shopu a komerčních spoluprací dosahovaly během roku 2025 řádově nižších stovek tisíc korun.
Ještě dlouhé měsíce po startu Bitcoinovýho kanálu v roce 2019 to přitom byla nula. V té době navíc Vejmola s partnerkou očekávali narození dvojčat. Přesto tehdy 33letý youtuberský novic věřil bitcoinu tak moc, že neváhal s jeho případným úspěchem svázat vlastní živobytí i portfolio. S Bitcoinovým kanálem začala nejen Kicomova dráha youtubera, ale také investora do největší kryptoměny.
Bitcoin a činžák k tomu
To bylo v roce 2019, kdy jedna virtuální mince vyšla zhruba na desetinu aktuální ceny. Navzdory brutálnímu zhodnocení bitcoinu a nedávnému částečnému tvůrčímu odklonu od tématu kryptoměn se však Kicom zbavil jen malé části svého bitcoinového jmění. V letech 2020–2021 po špetkách prodával kousky kryptoměny během jejího cenového vzestupu ze tří tisíc až na 69 tisíc dolarů. Loni na podzim ještě směnil na koruny jeden celý bitcoin, který obdržel jako dar od jednoho z diváků v roce 2019. Jinak Vejmola nemá potřebu uvažovat o nějakém investičním plánu B. Tím je pro něj už dlouhé roky bitcoin.
Do Kicomova portfolia patří kromě největší kryptoměny už jen zlato a ve stopovém množství rovněž akcie Strategy Michaela Saylora. Jeho společnost je největším korporátním držitelem bitcoinů na světě, z maximálního možného množství 21 milionů jich vlastní skoro milion. Peníze k nákupu získává Saylor zjednodušeně tím, že vydává neustále nové a nové akcie své firmy. „Něco málo ve Strategy pořád mám, protože mě zajímá příběh kolem Saylora. Rovnou ale říkám, že jeho firma může klidně jít na nulu a já jsem ochoten tam s ním případně sjet. Buď se zapíše do učebnic jako podvodník typu Bernieho Madoffa, nebo jako naprostý úkaz, který vychytal rozmach bitcoinu jako v podstatě nikdo druhý,“ varuje Vejmola.
Influencer v ČNB
Vejmolu si loni na schůzku pozval i guvernér České národní banky Aleš Michl. S youtuberem se obecně bavil o kladných a záporných stránkách kryptoměny, kterou nakonec centrální banka zařadila do interního testovacího portfolia. Standardní součást devizových rezerv z ní však neudělala.
Kromě toho Kicom v minulosti dostal od ČNB nabídku na spolupráci v podobě natáčení vzdělávacích videí. „Došlo mi ale, že na něco takového nemám kapacitu a ani by to úplně nešlo dohromady s brandem Kicoma. Bitcoinera, který je nadšený z nestátních peněz – a najednou by spolupracoval s centrální bankou.“
Do Kicomova jmění patří také prostějovský rohový činžák. Nedávno vyplatil ze spoluvlastnictví nemovitosti svého bratra, zdráhá se však tento dům, v němž s rodinou bydlí a kde má i studio, vnímat jako součást investičního portfolia. Přestože v Česku dnes cihla představuje pomyslný vrchol kapitálové představivosti a bytové domy vlastní i jiní populární youtubeři jako například Vojta Žižka.
„Do toho baráku budu zřejmě cpát peníze celý život. Baví mě na tom udržování rodinného odkazu, protože dům má historii sahající až do roku 1938, kdy ho prababička postavila. Jinak mě investice do nemovitostí obecně nelákají. Nechci to, nezajímá mě to, nemám to rád. Bitcoin je v tomto směru úžasný. Stačí jej uložit na hardwarovou peněženku a mít klid. Neplatí se žádný správcovský poplatek, hotovo, vyřešeno,“ líčí muž, který už přes sedm let na konci svých videí vždy připomíná, že peníze přece jen nejsou v životě to nejdůležitější.
A na této mantře nic nemění ani po dosažení hromady followerů a peněz. „V době začátků Bitcoinovýho kanálu lékaři zjistili u mojí mámy rakovinu. Zemřela v roce 2021 a věděl jsem, že by jí tehdy nepomohlo ani všechno bohatství světa.“