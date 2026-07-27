Další firmě z Agrofertu klesl zisk. Známou českou mlékárnu podrazilo i levné máslo z dovozu
- Olmě loni klesl čistý zisk o 35 procent, přesto dosáhla rekordních tržeb téměř 4,9 miliardy korun.
- Výsledky firmy zasáhly dražší mléko i další suroviny, jejich zdražení se nepodařilo plně promítnout do cen.
- Tlak na ceny zesílil také kvůli levnějšímu máslu z Polska a Německa i propadu cen sušeného mléka na světových trzích.
Mlékárna Olma loni snížila čistý zisk o 35 procent na 117,7 milionu korun z 181,4 milionu korun v roce 2024. Její tržby naopak meziročně vzrostly o 8,5 procenta na 4,888 miliardy korun, což je nejvyšší hodnota v historii mlékárny. Zisk Olmy loni klesl druhý rok po sobě. V roce 2024 se jeho hodnota snížila o třetinu na 181,4 milionu korun z rekordních 282,3 milionu korun v roce 2023, píše se ve výroční zprávě Olmy, která patří do skupiny Agrofert.
Vedení Olmy ve výroční zprávě uvedlo, že loňský hospodářský výsledek negativně ovlivnilo výrazné zvýšení cen syrového kravského mléka i ostatních výrobních surovin. „Růst nákladů se s ohledem na vysokou konkurenci a udržení přijatelné prodejní ceny nepodařilo v plné míře přenést do prodejních cen,“ upozornilo. Olma se potýkala i s poklesem ceny sušeného mléka na světovém trhu, která neodrážela vyšší náklady na jeho výrobu. Sušené mléko je důležitou položkou v exportu Olmy.
Levné máslo z dovozu zvýšilo tlak na marže
Pozitivně hodnotilo vedení Olmy loňské tržby z prodeje čerstvého mléka, tvarohů, jogurtů, mléčných dezertů, másla a mléčných tuků. Upozornilo ale, že na tuzemský trh proudilo velké množství přebytečného másla hlavně z Polska a Německa, což se projevilo poklesem prodejních cen másla v tuzemských obchodech.
Na českém trhu loni Olma utržila 4,229 miliardy korun a v zahraničí 659 milionů korun. Mezi hlavní odběratele Olmy dlouhodobě patří obchodní řetězce. Více než desetinu tržeb Olma každoročně získává z prodeje výrobků v zahraničí, aktivní je hlavě v Polsku a na Slovensku. Mléčné výrobky vyváží také do dalších států EU a sušené mléko exportuje především do třetích zemí.
Olma nepřijala loni žádné dotace
Olma v roce 2025 zaměstnávala v průměru 485 pracovníků. V posledních letech mlékárna masivně investuje. Od roku 2011 s pomocí evropských dotací připravila investiční projekty bezmála za 600 milionů korun. Dotace pokryjí takřka polovinu nákladů na modernizaci výrobních technologií Olmy. V roce 2020 mlékárna dokončila vývoj tvarohových dezertů, jogurtů se sníženým obsahem cukru a nových typů pudingových dezertů. Loni Olma žádné dotace nepřijala.
Skupina Agrofert ovládla Olmu v roce 2009, kdy kapitálově vstoupila do firmy Milkagro, která byla majoritním akcionářem mlékárny. Do února 2017 vlastnil koncern Agrofert přímo někdejší ministr financí a nynější premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů své akcie Agrofertu vložil do svěřenských fondů. Od letošního února jsou součástí nového svěřenského fondu RSVP Trust.
Skupina Agrofert loni zaměstnávala 28 184 lidí, z toho v ČR zhruba 17 183. Její tržby loni meziročně vzrostly o půl miliardy korun na 212,2 miliardy korun. Konsolidovaný zisk holdingu, který působí v zemědělství, potravinářství či chemii, klesl o 4,9 miliardy korun na 2,2 miliardy.