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Konec tajných platů. Zaměstnanci budou moci nahlédnout do výdělků svých kolegů a nejen do toho

Zaměstnanci budou mít od roku 2028 právo zjistit od zaměstnavatele výši odměn kolegů na srovnatelných pozicích.

Zaměstnanci budou mít od roku 2028 právo zjistit od zaměstnavatele výši odměn kolegů na srovnatelných pozicích. Zdroj: OK Group

Lenka Zlámalová
Lenka Zlámalová
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  • Zaměstnanci budou mít od roku 2028 právo zjistit od zaměstnavatele výši odměn kolegů na srovnatelných pozicích. 
  • Novela zákoníku práce zavádí do českého práva evropskou směrnici o transparentním odměňování. 
  • Firmy čeká nová administrativa i povinnost vytvářet systém srovnatelných pracovních pozic. 

Zaměstnanci dostanou právo získat od firmy, pro niž pracují, informaci o tom, kolik berou jejich kolegové. Budou si o ni smět jednou ročně zažádat a zaměstnavatel jim bude muset odpovědět. Fakticky tak skončí smluvní volnost dohodnout si plat i konkurence, protože výrazné rozdíly na stejných pozicích budou zakázané. Přichází tlak na rovnostářství. Byrokratické vytváření tabulek se srovnatelnými pracovními pozicemi. A to v čistě soukromých firmách. 

Přináší to novela zákoníku práce o transparentním odměňování, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo ostatním resortům k připomínkám. Následně zamíří do vlády. Novinka začne platit od roku 2028. Nejde o výmysl ze Strakovy akademie, ale o transpozici evropské směrnice. Předchozí vlády ji, podobně jako řadu dalších obdobných nápadů zvyšujících byrokracii a bránících volné konkurenci, nechtěly nebo nedokázaly při vyjednávání v Bruselu zastavit. 

Platové tabulky v soukromých firmách

A jak už bývá u podobných evropských předpisů pravidlem, vedla se o ní při schvalování jen minimální debata. Ta tradičně začne v lepším případě ve chvíli, kdy dokument míří do vlády či Sněmovny. A kdy se už fakticky nedá zastavit. Lze jen přijmout evropskou regulaci v co nejminimalističtější podobě. Často se ale děje přesný opak a prosadíme si ještě víc, než evropská směrnice požaduje. Toto je mimořádně důležitá věc a je potřeba, abychom nešli ani o krok dál, než skutečně musíme. 

Evropská směrnice je dalším plodem tažení proti diskriminaci za rovné platy mužů a žen na stejných pozicích. Na žádost se bude muset zveřejňovat nejen základní mzda, ale i všechny odměny, bonusy a další benefity. Prostě kompletní odměňování. 

O některé detaily se dá očekávat ostrý souboj. Zastánci zveřejňování budou tlačit například na to, aby se výše nabízené mzdy uváděla už v pracovních nabídkách, které firmy zveřejňují. To zatím v návrhu není. Lidé mohou o informaci o mzdách žádat až po podpisu pracovní smlouvy. 

Všechno včetně odměn a bonusů

Je to zásadní zásah do trhu práce hned z několika důvodů. První je principiální. V soukromých firmách záleží mzda na svobodné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Je to vyjednávání jako každé jiné. Když člověk potřebuje nebo chce práci víc než firma jeho, je v jiné pozici, než když o něj budoucí zaměstnavatel skutečně hodně stojí a on má schopnosti a znalosti, které jsou vzácné a unikátní. 

Přestože lidé pracují na pozicích, které by se formálně daly označit za srovnatelné, mohou odvádět úplně jinou kvalitu práce. Pracovat s jiným zájmem, ochotou a nasazením. Mohou přinášet úplně jinou přidanou hodnotu. Mohou díky svým vlastnostem hrát v týmech úplně jinou roli. Prostě být vzácnější. V mnoha profesích to nejde exaktně měřit. 

Pak je tu zásadní otázka: co je srovnatelná pozice nebo práce? Je to úplně stejné, jako když například antimonopolní úřady musí zkoumat a rozhodovat, co je relevantní trh. Firmy tak budou nuceny vypracovávat nejrůznější katalogy srovnatelných pozic. Je to typická neproduktivní práce, která vezme energii i čas a žádnou přidanou hodnotu nepřinese. Jen zvýší náklady. Naprosto typická byrokracie. 

Se srovnatelnými pozicemi se bude různě tvořivě čarovat. Podobně jako se vytvářejí fingované restrukturalizace a změny organizačních struktur, když je potřeba někoho propustit. Zákoník práce nedává možnost to udělat bez udání důvodu. 

Přidušení konkurence

Roky se vede debata o tom, jak kontraproduktivní a svazující jsou platové tabulky a věkové automaty, podle nichž roste plat s odpracovanými lety třeba ve školství nebo zdravotnictví. Ředitelé škol nemají smluvní volnost a musejí různě čarovat s tabulkami, které jim nedávají možnost dát vyšší plat například špičkovému mladému učiteli, kterého by opravdu potřebovali. 

A teď místo toho, abychom smluvní volnost a vyjednávání o platech co nejvíce pustili i do veřejné sféry, budeme zákonem tlačit do rigidně stejných principů soukromé firmy. 

Je to další ukázka toho, jak Evropská unie zvyšuje byrokracii a omezuje konkurenci. Přestože její představitelé ve všech projevech mluví o tom, jak moc potřebujeme právě naopak konkurenceschopnost zvyšovat a byrokracii snižovat. 

Firmám dnes nikdo nebrání, aby mzdy svých zaměstnanců interně zveřejňovaly a ukazovaly je zaměstnancům. Proč je do toho ale nutit regulací? 

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