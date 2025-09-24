Do portfolia PPF přibyla stavební firma. Chce dostat superrychlý internet do celého Česka
Cetin z investiční skupiny PPF přidal do svého portfolia čtvrtou společnost zaměřenou na telekomunikace a internet. Po operátorech O2 a Yettel (v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku) a infrastrukturní firmě Cetin založila podle informací e15.cz stavební podnik, do něhož převedla část aktivit Cetinu a stovky jeho zaměstnanců. Cílem je v příštích letech urychlit výstavbu optických sítí v celé zemi a zajistit přístup ke gigabitovému připojení i v odlehlých a málo osídlených oblastech.
Nedávno zformovaná firma je plně ovládaná Cetinem a dostala název Nová optika. PPF do ní přesunula zhruba 700 z celkových tří tisíc zaměstnanců Cetinu. Pod novou entitu také přešla aktiva spojená s výstavbou optiky. Cetin bude nadále působit jako velkoobchodní poskytovatel telekomunikační a internetové infrastruktury, jako jsou právě optické sítě, samotnou výstavbu už ale bude zajišťovat nová společnost.
