Nejvyšší mrakodrap světa v Džiddě překonal sto pater a ohrožuje dubajský rekord
- Saúdská Arábie v červenci 2026 plně obnovila stavbu mrakodrapu Džidda Tower.
- Gigantická konstrukce po letech odkladů bleskově překonala hranici 102 pater.
- Projekt dostal přednost před jinými pouštními vizemi a směřuje k dokončení v roce 2028.
Zatímco sci-fi projekty typu zrcadlového města The Line v poušti musely nedávno čelit drastickému škrtání rozpočtů, k životu se v tichosti vrátil projekt Džidda Tower, kterému už věřil málokdo. Stavba, která má jako první v historii překonat výšku jednoho kilometru, zažívá nečekané vzkříšení a projekt se stal prioritou číslo jedna.
Na samotné stavbě je to vidět. Konstrukce v uplynulých týdnech bleskově překonala milník 102 pater, přitom ještě loni na podzim byli dělníci v 69. patře. Po dlouhých letech, kdy ze země trčelo jen opuštěné třistametrové torzo, tak mrakodrap opět roste s jasným cílem dokončit stavbu do roku 2028.
Rozhodnutí oživit tento projekt je čistě pragmatické. Na rozdíl od utopických měst v poušti stojí Džidda Tower v srdci živého, ekonomicky silného přístavu u Rudého moře. Půjde o vertikální město plné reálného byznysu a turismu, které nabídne luxusní hotel, kanceláře, byty i nejvyšší vyhlídkovou plošinu na světě.
VIDEO:Jak vypadá stavba v létě 2026
Inženýři z Thornton Tomasetti vsadili na osvědčený beton, se kterým mají místní stavitelé obrovské zkušenosti. Celá budova funguje jako provázaný monolit odolávající divokému větru, přičemž stabilitu zajišťují základy s 270 piloty zavrtanými až 105 metrů hluboko.
Příběh budovy byl plný zvratů. Stavět se začalo v roce 2013, ale v roce 2018 práce na pět let úplně zamrzly kvůli politickým čistkám a finančním sporům. Zlom nastal až koncem roku 2023, kdy konsorcium Jeddah Economic Company (v čele s princem Al-Valídem bin Találem a obřím dodavatelem Saudi Binladin Group) staré spory vyřešilo a stavbu restartovalo. Dnes je financování plně stabilní.