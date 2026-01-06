Otevírá se Las Vegas Blízkého východu. V Saúdské Arábii roste zábavní město Qiddiya za miliardy
- V poušti u Rijádu otevřela první atrakce nového města Qiddiya – gigantického centra zábavy, sportu a kultury.
- Projekt za 840 miliard korun je součástí programu Vision 2030 korunního prince Muhammada bin Salmána.
- Cílem je odklonit saúdskoarabskou ekonomiku od závislosti na ropě.
Největší zábavní park v regionu, aquapark, kulturní centrum, rezidenční oblasti, sportovní stadiony, e-sport arény a spoustu dalšího lze najít v plánech projektu Qiddiya. Má být jednou z hlavních turistických destinací Saúdské Arábie. Ambiciózní plány ale doprovází zpoždění, kontroverze a kritika kvůli pracovním podmínkám a lidským právům. Výstavba začala v roce 2018 a měla skončit v roce 2023, ale během minulého roku přibyly plány a realizace se tak prodlouží minimálně do roku 2030.
V první fázi se v Qiddiyi otevřel na silvestra zábavní park Six Flags, respektive jeho vůbec první pobočka mimo americký kontinent. Hlavní atrakcí je rekordní horská dráha Falcons Flight, která podle investorů dosáhne rychlosti 250 km/h a stane se nejvyšší i nejdelší na světě. Podobně velké ambice má Iron Rattler, nejvyšší „tilt coaster“ na světě, a také Spitfire, který je prezentován jako nejvyšší inverzní dráha s obrácenými vozy.
Nově otevřený park nabízí celkem 28 atrakcí, z toho většinu pro rodiny s dětmi, mezinárodní restaurace a obchody s exkluzivním zbožím značky Six Flags. Vstupenky začínají na ceně 325 saúdských rijálů, tedy v přepočtu necelé dva tisíce korun pro dospělé, a 275 rijálů pro děti (zhruba 1500 korun).
Qiddiya je tak po boku projektu Neom s pouštní megapolí The Line další obří projekt, na němž království pracuje. Výstavba je pod záštitou Qiddiya Investment Company, která spadá pod Veřejný investiční fond Saúdské Arábie, jehož předsedou je korunní princ Muhammad bin Salmán. Jedná se o státní investiční fond, který má za cíl diverzifikovat saúdskou ekonomiku mimo ropný průmysl a modernizovat zemi. Aktuálně disponuje aktivy přesahujícími 18 bilionů korun, ale zároveň investuje do desítek megalomanských projektů a nese vysoké náklady na sportovní akvizice a zahraniční investice.
Město by se mělo rozkládat na ploše o velikosti 334 km² uprostřed pouště na okraji útesů hory Tuwaiq, necelých 40 kilometrů od hlavního města Rijád. Odhaduje se, že celková kapacita bude okolo 500 000 návštěvníků, přičemž se očekává, že naláká až 48 milionů turistů ročně. Pro srovnání by Qiddiya měla být třikrát větší než Paříž, kterou za rok 2024 navštívilo přibližně právě 48 milionů turistů.
Plané sliby, nebo reálné závazky?
I když se Saúdské Arábii daří stavět menší projekty, tak s těmi většími často zaostává. Stejně tak je tomu i u projektu Qiddiya City, kdy bylo datum otevření celého města posunuto.
Často je to způsobeno nedostatkem financí nebo nereálností původního návrhu. Právě na tom ztroskotala výstavba The Line, kterou není možné podle původního plánu realizovat. Ze 170 kilometrů dlouhé, 200 metrů široké a 500 metrů vysoké budovy, která měla ubytovat devět milionů lidí, bude jen pár kilometrů dlouhé město, které nakonec pojme jen 300 tisíc obyvatel. Původní plán bude podle vedoucích pracovníků na několik desítek let odložen, pokud se vůbec zvládne realizovat.
Saúdská Arábie přesto stále masivně sází na cestovní ruch. „Věříme, že do konce roku 2025 přivítáme 140 milionů turistů a že tím překonáme návštěvnost předchozího roku, která čítala 30 milionů mezinárodních návštěvníků. Do roku 2030 chceme tento počet zvýšit na 150 milionů, z toho 50 milionů ze zahraničí,“ uvedl ministr pro turismus Ahmed Al-Khateeb pro stanici CNBC.
Většina turistů pochází z Velké Británie, Číny, Indie a z Evropy. Zhruba polovinu návštěvníků však stále tvoří muslimové, kteří míří do posvátných měst Mekka a Medina.
Cestovní ruch nyní přispívá pěti procenty k saúdskému HDP, přičemž vláda chce tento podíl do roku 2030 zdvojnásobit. „V roce 2019 turismus tvořil tři procenta HDP, loni už pět procent. Naším cílem je dosáhnout světového průměru, tedy deseti procent,“ doplnil ministr. Projekt Qiddiya má tuto ambici podpořit.
Pokud by se město podařilo dostavět, očekává se, že do HDP bude přispívat téměř 750 miliardami dolarů ročně. Mělo by také vytvořit až 325 tisíc pracovních míst už během výstavby. V případě, že se podaří projekt dokončit v plánovaném rozsahu, mohl by výrazně přispět k ekonomické transformaci země. Pokud ale budou pokračovat zpoždění a rostoucí náklady, Qiddiya se může stát spíše symbolem přestřelených vizí Vision 2030 než reálné modernizace.
Kontroverze: lidská práva i pracovní podmínky
Výstavbu nového „Las Vegas Blízkého východu“ ale doprovází mnoho kontroverzí. Vlnu kritiky vzbudilo například převzetí herní agentury RTS projektem Qiddiya. Agentura vlastní známý turnaj Evolution Championship Series (Evo), největší světovou soutěž v bojových hrách. Akvizici oznámil na síti LinkedIn šéf Qiddiya Muhammad Aldawood s tím, že krok má posílit pozici firmy v e-sportu. Právě ve městě Qiddiya by se měl nacházet herní distrikt s e-sport arénou pro konání světových pohárů. Zprávu však doprovázela kritiku od fanoušků, kteří upozorňují na dlouhodobé porušování práv žen a LGBTQ+ lidí v království. Hráči a komentátoři se rozcházejí v názorech, zda je účast na turnaji výrazem odporu vůči útlaku, nebo naopak podporou režimu.
Ještě závažnějším problémem jsou podmínky, ve kterých megalomanské projekty vznikají. Čelí jim nejen Saúdská Arábie, ale i další země Perského zálivu. Státy často vykořisťují pracovníky, kteří projekty stavějí. Ve velké většině případů se jedná o migrující pracovníky z Bangladéše, Indie nebo z Filipín. Podle humanitární organizace Human Rights Watch často čelí velmi špatným pracovním podmínkám, zaměstnavatelé nedodržují žádnou maximální pracovní dobu, zaměstnanci dostávají velmi nízkou mzdu, a navíc jim mzdu často nevyplácejí včas, někdy vůbec.
Poslední případ, který organizace odkryla, se týká 600 pracujících migrantů, kteří od svého zaměstnavatele Baytur Construction Company nedostávali mzdu po dobu osmi měsíců. Dělníci pracovali na developerském projektu Masar v Mekce, financovaném rovněž z Veřejného investičního fondu. V Saúdské Arábii bylo v roce 2024 13,4 milionu pracovníků migrantů, což činilo celkem 42 procent populace země.
Ačkoli zahraniční dělníci tvoří hlavní pracovní sílu saúdskoarabských megaprojektů, často čelí rozsáhlému zneužívání, před nímž je tamní úřady nedokážou účinně chránit ani zjednat nápravu.