Británie uvolňuje sankce. Povolí část dovozu paliv z ruské ropy
- Británie povolí dovoz nafty a leteckého paliva vyrobených ve třetích zemích z ruské ropy.
- Zároveň dočasně uvolní část pravidel i pro námořní přepravu ruského LNG.
- Londýn krok hájí energetickou krizí, kritici mluví o oslabení sankcí.
Britská vláda povolí dovoz motorové nafty a leteckého paliva vyrobených z ruské ropy ve třetích zemích. Učiní tak na základě v úterý vydané obchodní licence, která vylučuje konkrétní produkty ze sankčního seznamu, uvedly agentury Reuters a Interfax.
Británie zakázala dovoz ropných produktů vyrobených z ruské ropy ve třetích zemích v říjnu 2025. Británie v úterý zároveň vydala časově omezenou licenci, která platí do 1. ledna příštího roku a týká se námořní přepravy ruského zkapalněného zemního plynu (LNG). Podle deníku The Kyiv Independent tato licence umožní dodávky LNG z ruských závodů Sachalin-2 nebo Jamal LNG.
Licence týkající se výrobků z ruské ropy nabývá účinnosti ve středu na dobu neurčitou a bude pravidelně přezkoumávána britskou vládou. Ta má právo licenci kdykoli změnit, zrušit nebo pozastavit a bude se snažit zveřejnit jakékoli rozhodnutí o jejím zrušení se čtyřměsíčním předstihem, uvádí vláda v prohlášení.
USA v březnu zavedly třicetidenní výjimku, která zemím umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech. Tuto výjimku Spojené státy několikrát prodloužily o dalších 30 dní, naposledy tento týden v pondělí. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta má tento krok stabilizovat trh s ropou, který se otřásl po vypuknutí války na Blízkém východě. Kvůli tomuto konfliktu je blokovaný Hormuzský průliv, který je klíčovou námořní cestou pro vývoz ropy a LNG ze zemí kolem Perského zálivu.
Evropská unie ve svém 18. balíčku sankcí z minulého roku zakázala dovoz ruských ropných produktů vyrobených ve třetích zemích z ruské ropy a uložila dovozcům povinnost předložit doklad o původu ropy použité při jejich výrobě. Výjimku mají ropné produkty dovážené z partnerských zemí, jako jsou Kanada, Norsko, Británie, USA a Švýcarsko, dodává Interfax.
Británie a EU v roce 2022 kvůli ruské agresi na Ukrajině zakázaly dovoz ruské ropy. Rusko následně přesměrovalo většinu svého vývozu ropy do jiných zemí, především do Číny, Indie a Turecka, které následně zvýšily vývoz ropných produktů do evropských zemí.