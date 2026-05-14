ČEZ zaplatil za distributora plynu Gas Distribution celkem 8,2 miliardy korun
- ČEZ zaplatil za Gas Distribution 8,2 miliardy korun a firmu letos v lednu převzal.
- Do budoucna ji chce sloučit s GasNetem, největším distributorem plynu v Česku.
- Akvizice už přispěla do výsledků, zároveň ČEZ zvýšil celoroční výhled hospodaření.
Energetická skupina ČEZ zaplatila za plynárenskou firmu Gas Distribution 8,2 miliardy korun. Provozovatele plynárenské distribuční sítě na jihu Čech a v části Vysočiny společnost loni koupila od firmy E.ON. Definitivně ji převzala letos v lednu.
V budoucnu plánuje Gas Distribution spojit s dalším distributorem GasNet. V letošním prvním čtvrtletí energetická skupina ČEZ vydělala 14,5 miliardy korun, oznámila dnes firma.
Gas Distribution spravuje síť 4600 kilometrů plynovodů se 111 000 odběrnými místy. Skupina GasNet, kterou ČEZ vlastní od roku 2024, pokrývá 65 000 kilometrů plynovodů a obsluhuje asi 2,2 milionu odběrných míst. Je tak největším distributorem plynu v ČR. Distribuci plynu v Praze zajišťuje Pražská plynárenská.
ČEZ koupil Gas Distribution prostřednictvím své dceřiné společnosti GasNet, cenu ale při loňském oznámení akvizice neuvedl. Důvodem rozšiřování pozice ČEZ na plynárenském trhu je podle společnosti budoucí role plynu pro zajištění energetické bezpečnosti Česka.
Do budoucna ČEZ plánuje Gas Distribution začlenit do skupiny GasNet, dokončit by tento krok mohla nejspíš v příštím roce. „Probíhá proces začlenění Gas Distrbution do GasNet. Z dlouhodobého hlediska nemá smysl mít dvě společnosti v jednom sektoru podnikání,“ podotkl Novák.
ČEZ firmu definitivně převzal letos v lednu. Gas Distribution se tak už promítl i do hospodaření celé skupiny za první čtvrtletí. Do provozního zisku EBITDA plynárenská firma přispěla zhruba 400 miliony korun.
ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělal 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13 procent.
Provozní výnosy se naopak o devět procent snížily, dosáhly 85 miliard korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) klesl o 18 procent na 35,3 miliardy korun. Skupina dnes zároveň navýšila výhled hospodaření na celý letošní rok. Ukazatel EBITDA očekává na úrovni 107 až 112 miliard korun, čistý zisk očištěný předpokládá na úrovni 30 až 34 miliard korun.