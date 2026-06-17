Česko ve čtvrtek sevře vlna extrémních veder. Experti varují před nepříjemným zvratem
- Od čtvrtka 18. června zasáhne Česko intenzivní čtyřdenní vlna veder s teplotami až 35 °C.
- Agrární komora i Zemědělský svaz varují před plošným poklesem výnosů, horší kvalitou plodin, nedostatkem krmiva a ekonomickým tlakem na farmáře, což může vyústit i v růst cen komodit.
- Extrémní teploty zasáhnou také živočišnou výrobu, kde hrozí vážný tepelný stres pro skot a kritický nedostatek kyslíku v oteplujících se rybnících.
Od čtvrtka 18. června zasáhne Českou republiku vlna extrémních veder, která vyvrcholí pětatřicítkami. Podle meteorologů nepůjde o běžné letní oteplení, ale o intenzivní čtyřdenní horkou vlnu, která s sebou přinese velmi silný tepelný stres. Přestože nedávné deště zemi na chvíli ulevily, extrémní teploty a masivní výpar spustí rychlé vysychání. Pro agrosektor a lesnictví začíná kritické období, které dopadne na výnosy i ekonomiku podniků.
Kvůli abnormálně vysokým teplotám, které v Česku hrozí, vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu. V uplynulých deseti dnech přitom situace v krajině vypadala nadějně. Na 95 procentech území republiky byly zaznamenány úhrny srážek vyšší než 20 mm. Relativně méně napršelo na jižní Moravě a v západních Čechách.
Tento příznivý stav se však během několika dnů zcela obrátí, tvrdí odborníci z Intersucho. V tomto týdnu bude již srážek málo a hlavně od čtvrtka budou výrazně růst teploty vzduchu. Ke konci týdne bude půdní vlhkost snížená.
Situace se bude zhoršovat jak v povrchových, tak v hlubších vrstvách, přičemž nejnižší půdní vlhkost meteorologové očekávají na jihu Moravy, v Polabí a na závětrné straně Krušných hor. S rostoucími teplotami bez významných srážek navíc poroste riziko vzniku požárů, a to zejména na jižní Moravě, kde vysoké teploty urychlí vysušování mrtvého dřeva.
Tlak na ekonomiku podniků i hrozba zdražení
Sucho zásadně ohrožuje zemědělskou produkci snížením výnosů a zhoršením kvality plodin, což způsobuje výrazné ekonomické ztráty a zvyšuje nestabilitu trhu s potravinami.
„Sucho se promítne především do nižších výnosů, a tedy nižší produkce potravin a surovin. V kombinaci s aktuálně nízkými cenami to může znamenat výrazný tlak na ekonomiku zemědělských podniků,“ uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.
Také agrární analytik Petr Havel očekává nižší hektarové výnosy a horší kvalitu hospodářských plodin. Rizika sucha budou zemědělce podle Havla provázet až do doby sklizně, přičemž očekává plošnější intenzitu dopadů oproti minulým rokům. Dopady sucha mohou podle Havla představovat také další tlak na růst cen zemědělských komodit. Míru zdražení ale podle něj ovlivní další vývoj počasí a letošní sklizeň v dalších zemích. „Růst nemusí být velký, na druhou stranu jsou tu mimo jiné náklady na pohonné hmoty a hnojiva, které do cen také promluví,“ řekl Havel.
Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal navíc upozornil, že sucho neznamená jen pomalejší růst plodin. „Rostliny jsou oslabené a náchylnější k dalším stresovým faktorům, jako jsou například škůdci nebo jarní mrazy,“ uvedl Doležal. Kombinace sucha, mrazů i přemnoženého hraboše podle něj vede k tomu, že porosty nevzcházejí a nevyvíjejí se tak, jak by bylo potřeba.
Zemědělci se snaží dopady omezovat šetrnými technologiemi zpracování půdy pro snížení odparu, pěstováním meziplodin či odolnějších odrůd. Možnosti využití závlah jsou však velmi omezené a finančně náročné.
Kritický víkend pro živočišnou výrobu
Extrémní teploty dopadnou i na chovatele zvířat. Od pátku do neděle meteorologové očekávají vysoké riziko tepelného stresu pro skot. Potenciální diskomfort zvířat přitom způsobuje již hodnota teplotního indexu (Heat Index) nad 22 °C, kterou nadcházející vlna veder výrazně překoná. Podmínky pro skot se přitom v Česku zhoršují už od druhé poloviny minulého století a počet dní s tímto diskomfortem bude v budoucnu dál narůstat.
Vysoké teploty koncem týdne budou také rychle zvyšovat teplotu vody v rybnících. Optimální hodnoty pro růst kaprovitých ryb jsou 18–28 °C, u lososovitých pouhých 8–18 °C. Zejména na jihu Moravy tak hrozí vysoké riziko stresu ryb z nízkého nasycení vody kyslíkem, které se následně rozšíří téměř na celé území Česka.