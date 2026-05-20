Předplatné

ČEZ zkouší zelené financování. Z premiérové várky dluhopisů chce zaplatit neemisní projekty

Zdroj: profimedia

ČTK
red , ČTK
Diskuze (0)
  • ČEZ vydal první zelené dluhopisy v objemu 750 milionů eur.
  • Peníze chce využít na financování projektů a majetku mimo fosilní paliva.
  • Emise je splatná v roce 2034 a nese úrok 4,375 procenta.

Energetická společnost ČEZ vydala první tzv. zelené dluhopisy v celkovém objemu 750 milionů eur (zhruba 18,25 miliardy korun). Získané peníze chce použít na financování projektů nebo svého dlouhodobého majetku. Výjimkou ovšem budou projekty a aktiva spojené s fosilními palivy, na které finance firma nepoužije. Dluhopisy budou splatné v roce 2034. Vyplývá to z informací ČEZ na webu společnosti.

ČEZ očekává termín emise dluhopisů na 27. května. Jejich úrok stanovila na 4,375 procenta se splatnosti v roce 2034. Vedoucími manažery emise je několik zahraničních bankovních institucí.

„ČEZ hodlá částku rovnající se čistému výnosu z emise dluhopisů alokovat do dlouhodobého majetku a na financovaní projektů v souladu s Factsheet. Prostředky z dluhopisů nebudou alokovány na aktiva či projekty související s fosilními palivy,“ uvedla společnost.

Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělal 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13 procent.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů