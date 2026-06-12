Další exit z prémiové lokality. Vítkova CPI v centru Londýna prodává bývalou policejní stanici
- Před pár dny dostala skupina CPI Property Group finální povolení pro přestavbu bývalé londýnské policejní stanice.
- Dnes už Radovan Vítek projekt podle britských médií nabízí k prodeji.
- Budoucí kancelářská budova má mít hodnotu sedmi miliard korun.
Aktivita transakčních manažerů skupiny CPI Property Group nepolevuje. Krátce po oznámení prodeje zbylého polovičního podílu v pražských Bubnech připravují další významnou transakci: nabízejí k prodeji devítipatrovou budovu bývalé policejní stanice v Londýně, která je připravena k přestavbě. Před pěti lety skupina budovu na prestižní Savile Row označila za ikonické aktivum, které skýtá obrovskou dlouhodobou hodnotu. Připravený projekt má po realizaci dosáhnout hodnoty 250 milionů liber, tedy asi sedmi miliard korun, píše britský realitní portál Green Street News, který na prodejní proces upozornil.
Skupina CPI Property Group (CPIPG) koupila budovu od samotné policie před pěti lety. Cena se podle tehdejších zpráv pohybovala kolem 50 milionů liber. Ta však mezitím vzrostla. Na konci roku 2024 totiž firma Radovana Vítka získala plánovací povolení, což znamená, že městská rada obvodu Westminster schválila základní podobu developmentu.
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