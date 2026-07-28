Prodej Smartwings Turkům v ohrožení. Brusel klade nečekanou překážku
- Obchod za 3,8 miliardy korun na trase Praha–Istanbul může čelit nečekané překážce.
- Evropská komise má zpřísnit pravidla, která omezují vlastnictví evropských aerolinek.
- Impulz jí k tomu dává dění kolem britského easyJetu, změny však mohou významně ovlivnit i probíhající prodej Smartwings Jiřího Šimáně a Romana Vika.
Prodej aerolinek Smartwings, které ovládají podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik, může zkomplikovat nečekaná překážka. Majitelé české letecké společnosti koncem loňského roku uzavřeli dohodu s tureckou nízkonákladovou aerolinkou Pegasus Airlines, která vyčíslila kontrakt v přepočtu na 3,8 miliardy korun. Tím začal složitý prodejní proces, který podléhá schválení evropských úřadů, od května ho posuzuje i český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Že definitivní dokončení prodeje trvá řadu měsíců, není nikterak neobvyklé. Nečekanou překážku však může mezi Čechy, Turky a zhruba pět desítek letadel vklínit Evropská komise. Ta totiž hodlá přezkoumat a patrně i zpřísnit pravidla, která omezují vlastnictví evropských aerolinek společnostmi ze třetích zemí, tedy i Turecka, zjistila agentura Reuters. Vede ji k tomu zamýšlený prodej britského easyJetu, k jehož akvizici má nejblíže americký fond Apollo Global Management.
Stávající legislativa vyžaduje, aby více než 50 procent aerolinky vlastnily členské státy nebo jejich občané a aby zároveň měli skutečný vliv na její řízení. Podobná omezení nejsou v případě leteckých společností ničím výjimečným, vlády po celém světě totiž aerolinky často vnímají jako strategická aktiva. EU ovšem nově hodlá důsledněji rozlišovat, zda je aerolinka vlastněna evropskými společnostmi jen formálně, nebo zda mají nad jejím řízením skutečnou kontrolu.
Smartwings do rukou jedné z nejbohatších tureckých rodin
Pouhé převedení více než 50 procent akcií na evropského investora už nemá stačit. A právě to by mohl být problém v případě Smartwings. Pegasus patří rodině Sabanciových, jedné z nejbohatších v Turecku, jejíž vliv sahal do Česka už dříve, třeba skrze obchody s PPF. Za účelem nákupu české aerolinky Turci založili novou společnost Pegasus Europe v Nizozemsku, kterou stoprocentně vlastní.
„Rozhodující není sídlo nizozemského holdingu ani počet evropských pasů ve správní radě. Regulátoři budou posuzovat, kdo skutečně rozhoduje o letadlech, financích, vedení a obchodní strategii. Pro budoucnost Smartwings tak bude klíčové, zda po převzetí zůstane nejen formálně evropskou společností, ale také skutečně evropsky vlastněným a kontrolovaným leteckým dopravcem. Bez tohoto statusu by totiž ztratily práva, na nichž stojí podstatná část jejich současného podnikání,“ upozorňuje přední oborový web Planes.cz.
Smartwings se paradoxně jeví jako problematičtější případ než easyJet, kvůli kterému se Evropská komise zpřísněním zabývá. „Pokud by Brusel připustil, aby americký fond nesl téměř veškeré ekonomické riziko a inkasoval většinu ekonomických výnosů, zatímco formální hlasovací kontrolu by vykonávali evropští partneři, mohl by vzniknout precedent pro další převzetí evropských dopravců soukromým kapitálem. Právě tomu chce připravovaná revize zabránit,“ uvádí Planes.cz.
Společnost Smartwings, která loni utržila asi jednu miliardu eur, na dotaz e15 uvedla, že to není její případ. „Transakce probíhá dle plánu s mírným zpožděním,“ říká mluvčí Vladimíra Dufková.
Zatímco v případě easyJetu se jedná spíše o klasickou investici, zástupci Pegasu hovoří o strategickém propojení se Smartwings a expanzi na evropských trzích. Evropská historie přitom napovídá, že převzetí aerolinek bývají často velmi náročná. Skupina IAG, která vlastní třeba i British Airways, například předloni vycouvala ze snahy dokoupit zbývajících 80 procent španělského dopravce Air Europa poté, co komise upozornila na obavy z narušení hospodářské soutěže. „Převzetí easyJetu bude ze stejných důvodů velmi, velmi náročné,“ řekl listu Financial Times Luis Gallego, šéf IAG.
Případné zpřísnění evropské legislativy může trvat i několik let, uvádí agentura Reuters. Jakým způsobem začnou národní úřady a Evropská komise nahlížet na stávající pravidla a vykládat je během probíhajících transakcí u easyJetu či Smartwings, není jasné. Přísnější dohled nad vlastnictvím evropských aerolinek nemusí obchodu nutně zabránit, může však limitovat kontrolu tureckého dopravce nad Smartwings. Ten přitom plánoval, že za 154 milionů eur českou aerolinku kompletně převezme.
Za jakých podmínek to Turci stihnou?
Ředitelka tureckého dopravce Güliz Öztürková začátkem června uvedla, že očekává dokončení transakce do tří až čtyř měsíců. Má-li toho turecká strana dosáhnout, musí získat souhlas regulátorů s převodem akcií. Ti ho mohou podmiňovat například změnami ve strukturách, které budou Smartwings ovládat.
„Upřímně řečeno moc nerozumím tomu, proč by měla evropská legislativa zpřísňovat. Problematických situací ohledně vlastnictví aerolinek neevropskými subjekty máme naprosté minimum,“ míní expert EY Petr Kováč.
Klíčovým faktorem, který v současnosti nejvíce promlouvá do finanční kondice aerolinek, jsou ceny paliva. Ty se staly značně volatilními od konce února, kdy USA a Izrael zaútočily na Írán. „Cena paliva má nyní tendenci klesat, zároveň poptávka cestujících zůstává silná. Ve střednědobém horizontu tak neočekávám potíže aerolinek, nepřijde-li nějaký další externí šok,“ dodává Kováč.