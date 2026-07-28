Lékárny narychlo stahují čtyři běžné léky. Mohou být závadné, zkontrolujte si lékárničky
- Na pultech lékáren dočasně nebude dostupných bezmála sedmdesát šarží léků.
- Týká se to volně prodejných léčiv i přípravků na předpis.
- Konkrétně jde o léky Atominex, Fingolimod, Deferasirox a Helicid NEO.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal oznámení o dočasném pozastavení distribuce a výdeje běžně používaných léčiv od společnosti Zentiva, které se prodávají v lékárnách. Panuje u nich podezření z možné závadnosti jakosti. Opatření se týká bezmála sedmdesáti různých šarží čtyř různých přípravků. Konkrétně se jedná o léky Atominex, Fingolimod Zentiva, Deferasirox Zentiva a Helicid NEO. Uvedla to ředitelka Sekce dozoru SÚKL, Helena Puffrová.
První tři zmíněné přípravky jsou k dispozici na lékařský předpis. Atominex se používá jako součást léčby poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), Fingolimod se předepisuje pacientům s roztroušenou sklerózou a Deferasirox pomáhá s odstraněním nadměrného množství železa z organismu. Helicid NEO je běžně dostupným a volně prodejným léčivem užívaným k řešení pálení žáhy a žaludečního refluxu.
Vybrané produkty se nesmí prodávat v lékárnách do prověření závadnosti ze strany SÚKL. Pacienti, kteří zmíněné léky užívají, by si měli zkontrolovat, zda nevlastní právě tyto šarže. Jejich konkrétní kódy lze najít na webu úřadu. V případě nejasností by se měli obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.
Mluvčí Zentivy Hannah Huntly webu TN.cz uvedla, že se jedná o „dočasné a preventivní opatření a nic nenasvědčuje tomu, že by nastalá situace měla nějaký dopad na bezpečnost pacientů”.