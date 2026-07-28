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Lékárny narychlo stahují čtyři běžné léky. Mohou být závadné, zkontrolujte si lékárničky

Zentiva

Zentiva Zdroj: profimedia.cz

Prokop Válek
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  • Na pultech lékáren dočasně nebude dostupných bezmála sedmdesát šarží léků.
  • Týká se to volně prodejných léčiv i přípravků na předpis.
  • Konkrétně jde o léky Atominex, Fingolimod, Deferasirox a Helicid NEO.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal oznámení o dočasném pozastavení distribuce a výdeje běžně používaných léčiv od společnosti Zentiva, které se prodávají v lékárnách. Panuje u nich podezření z možné závadnosti jakosti. Opatření se týká bezmála sedmdesáti různých šarží čtyř různých přípravků. Konkrétně se jedná o léky Atominex, Fingolimod Zentiva, Deferasirox Zentiva a Helicid NEO. Uvedla to ředitelka Sekce dozoru SÚKL, Helena Puffrová.

První tři zmíněné přípravky jsou k dispozici na lékařský předpis. Atominex se používá jako součást léčby poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), Fingolimod se předepisuje pacientům s roztroušenou sklerózou a Deferasirox pomáhá s odstraněním nadměrného množství železa z organismu. Helicid NEO je běžně dostupným a volně prodejným léčivem užívaným k řešení pálení žáhy a žaludečního refluxu.

Vybrané produkty se nesmí prodávat v lékárnách do prověření závadnosti ze strany SÚKL. Pacienti, kteří zmíněné léky užívají, by si měli zkontrolovat, zda nevlastní právě tyto šarže. Jejich konkrétní kódy lze najít na webu úřadu. V případě nejasností by se měli obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.

Mluvčí Zentivy Hannah Huntly webu TN.cz uvedla, že se jedná o „dočasné a preventivní opatření a nic nenasvědčuje tomu, že by nastalá situace měla nějaký dopad na bezpečnost pacientů”.

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