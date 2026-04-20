Družba se vrací do hry. Zelenskyj u kancléře Merze oznámil obnovení dodávek ropy
- Prezident Zelenskyj oznámil, že poškozený ropovod Družba bude opět funkční do konce dubna.
- Spor o opravu potrubí vyvolal diplomatickou krizi, při které odcházející premiér Orbán blokoval miliardovou pomoc Ukrajině.
- Po drtivém vítězství opozice v maďarských volbách se očekává odblokování unijních půjček i nových sankcí proti Rusku.
Ropovod Družba bude opět funkční do konce dubna. Na tiskové konferenci po jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem to v pondělí v Berlíně řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V lednu ropovod na západě Ukrajiny poškodil ruský dronový útok. Maďarsko a Slovensko, do kterých ropovod přepravoval ruskou ropu, obviňovaly Kyjev, že s jeho opravou schválně otálí.
Podle Zelenského nebude ropovod do konce měsíce úplně opravený, bude ale funkční. Kolem ropovodu se rozhořel ostrý spor mezi Maďarskem a Slovenskem na jedné a Ukrajinou na druhé straně. Maďarský premiér Viktor Orbán kvůli sporu o Družbu zablokoval uvolnění půjčky Evropské unie pro Ukrajinu v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Budapešť pod Orbánovým vedením blokovala také přijetí 20. balíku protiruských sankcí.
V neděli se v Maďarsku konaly parlamentní volby, které vyhrála opoziční strana Tisza vedená europoslancem Péterem Magyarem. Získala ústavní většinu. Výsledek znamená konec vlády premiéra Orbána a jeho strany Fidesz po 16 letech u moci. Ceny energií byly přitom jedním z velkých témat před volbami v Maďarsku, Fidesz svou kampaň do značné míry postavil na kritice Ukrajiny a prezidenta Zelenského.
Merz i Zelenskyj vyjádřili naději, že Maďarsko nyní přestane půjčku i sankční balík blokovat.