Jaroslav Strnad láká investory do svého impéria. Nový fond chce získat až pět miliard
- Jaroslav Strnad spustil nový fond pro kvalifikované investory.
- Fond chce v první fázi získat až 200 milionů eur.
- Peníze mají financovat další růst a akvizice průmyslových a leteckých firem.
Podnikatel Jaroslav Strnad otevírá část svého průmyslového a leteckého impéria externím investorům. Nově založený fond kvalifikovaných investorů CE Industries & Aerospace SICAV umožní zájemcům podílet se na rozvoji společností ze skupin CE Industries a Helicopter Alliance. V první fázi chce fond získat od investorů 100 až 200 milionů eur, tedy přibližně 2,5 až pět miliard korun.
Fond byl formálně zapsán do obchodního rejstříku k 1. červnu a od středy je otevřen investorům z řad institucí i soukromého kapitálu. Zaměřuje se především na průmyslové podniky, technologie, strojírenství, letectví, energetiku, dopravu, infrastrukturu nebo projekty z obranného a bezpečnostního sektoru.
„Velmi mě těší, že jsme splnili náš cíl a nové investory přivítáme ještě před koncem prvního pololetí,“ uvedl zakladatel fondu Jaroslav Strnad.
Strnad si ponechá kontrolu
Strnad zároveň zdůraznil, že si nad fondem zachová rozhodující vliv. Do nové struktury vkládá vlastní firmy a projekty a plánuje držet většinový podíl přesahující 50 procent.
„Do fondu vkládám firmy a projekty, současně budu ve fondu držet dlouhodobě většinový podíl 50 procent plus. Pro investory je to možnost podílet se na rozvoji byznysu, který dlouhodobě buduji a ve kterém zůstávám hlavním investorem,“ uvedl Strnad v tiskové zprávě.
Fond má sloužit jako kapitálová platforma pro další expanzi. Skupiny CE Industries a Helicopter Alliance chtějí díky novým zdrojům financování urychlit růst a realizovat další akvizice.
Podle místopředsedy představenstva a šéfa CE Industries Adama Šotka skupina letos plánuje zvýšit provozní zisk EBITDA o 35 procent. „Do tří let máme ambici naši EBITDA zdvojnásobit,“ uvedl.
Peníze mají podpořit průmysl i vrtulníky Black Hawk
CE Industries dnes působí zejména v železniční výrobě, energetickém strojírenství nebo recyklaci. Skupina sdružuje zhruba tři desítky firem, zaměstnává více než tři tisíce lidí a její konsolidované tržby se podle společnosti blíží deseti miliardám korun ročně. Mezi její aktiva patří například chorvatský výrobce železničních vozů Đuro Đaković nebo společnost Czech Precision Forge.
Součástí investičního příběhu je také Helicopter Alliance, která se specializuje na modernizaci, servis a výcvik vrtulníků UH-60 Black Hawk pro civilní i vojenské zákazníky. Skupina působí v Evropě i Spojených státech a podílí se mimo jiné na projektech pro armády, bezpečnostní složky nebo záchranné a hasičské služby.
„Pro technologické projekty, jako je Helicopter Alliance, je důležitý přístup k dlouhodobému kapitálu. Umožňuje plánovat rozvoj v horizontu několika let a investovat do modernizace technologií, výcviku i rozšiřování kapacit,“ uvedl šéf Helicopter Alliance Aleš Kvídera.
Obhospodařovatelem fondu je investiční společnost TILLER, administraci zajišťuje BDO Fund Administration a depozitářem je Česká spořitelna.