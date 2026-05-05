Energetický úřad hlásí zlevnění, velcí dodavatelé ale kvůli krizi v Perském zálivu zdražují
- Energetický regulační úřad snížil orientační ceny elektřiny a plynu, čímž reaguje na dřívější pokles na velkoobchodních trzích.
Paradoxně se tak indikativní pásmo ERÚ rozchází s realitou některých velkých dodavatelů, kteří kvůli konfliktu na Blízkém východě začali své ceníky naopak opět zdražovat.
Úřad varuje, že současné zlevnění u fixací může být kvůli geopolitické nestabilitě pouze dočasné a ve střednědobém horizontu hrozí opětovný nárůst cen.
Energetický regulační úřad (ERÚ) pro spotřebitele aktualizoval vlastní orientační přehled fixovaných cen elektřiny a plynu, ceny energií v něm o jednotky procent klesly. Informoval o tom dnes ERÚ. Tzv. indikativní pásmo nabídkových cen naznačuje, na jakých úrovních by se aktuálně měly pohybovat maloobchodní fixované ceny energií s ohledem na vývoj na energetickém trhu, úřad tím chce spotřebitelům usnadnit orientaci na trhu. ERÚ začal orientační ceny zveřejňovat od dubna. Část dodavatelů naopak začala nyní fixované ceníky zdražovat.
„Mezi dubnem a květnem došlo k mírnému poklesu indikativních cen, který se dotkl zejména produktů s kratší dobou fixace. Důvodem je aktuální pokles velkoobchodních cen, za které elektřinu a plyn nakupují pro své zákazníky dodavatelé. Velkoobchodní trh je ale vzhledem k blízkovýchodnímu konfliktu stále nestabilní, a ve střednědobém horizontu může proto dojít k opětovnému cenovému nárůstu,“ uvedl ředitel Odboru analytického a datové podpory ERÚ Martin Šik.
U elektřiny se tak orientační ceny oproti začátku dubna snížily o dva až sedm procent. V případě plynu úřad orientační cenové pásmo snížil o čtyři až 11 procent. Nejvíce odhadované ceny klesly u produktů s krátkou dobou fixace ceny.
Pro stanovení orientačních cen je podle úřadu zásadní tzv. indikativní náklad nákupu elektřiny nebo plynu. Ten ERÚ počítá z předpokládaného profilu spotřeby zákazníka a z kombinace burzovních cen. Do toho zohledňuje konkrétní ceny v různých hodinách, dnech a měsících. Indikativní ceny také mají zahrnovat ostatní náklady obchodníků s energiemi.
Pásmo by mělo podle úřadu odrážet dlouhodobý vývoj na velkoobchodních trzích a v návaznosti na to simulovat obvyklou nákupní strategii dodavatelů. Právě proto pásmo funguje pouze pro fixované produkty, u kterých je nákupní strategie lépe předvídatelná.
ERÚ už dříve spustil nástroj pro srovnání cen jednotlivých dodavatelů. Pravidelné zveřejňování indikativního pásma cen by tak podle úřadu mělo být další pomůckou pro zlepšení orientace spotřebitelů.
Část dodavatelů přitom začala v posledních týdnech zdražovat své ceníky se závazkem, reagují tak na růst cen plynu na energetickém trhu v důsledku konfliktu na Blízkém východě a omezení dodávek ze zemí Perského zálivu. Ceníky se závazkem pro nové smlouvy nedávno zdražily například innogy, Pražská plynárenská, E.ON nebo Pražská energetika. Další dodavatelé vyčkávají na další vývoj na trhu. Zdražování se zatím netýká smluv na dobu neurčitou nebo fixovaných smluv, které byly uzavřeny ještě před zdražováním.