První konsolidace Křetínského EP Group. Firma vydělala 130 miliard a zaměstnává 265 tisíc lidí
- Společnost EP Group Daniela Křetínského má za sebou transformační rok plný expanzí a dokončených strategických akvizic.
Konsolidovaný zisk EBITDA dosáhl 5,3 miliardy eur a při plném započtení nových firem by atakoval hranici sedmi miliard eur.
Skupina na konci roku 2025 zaměstnávala kolem 265 tisíc lidí, působila ve více než 45 zemích a výrazně diverzifikovala své podnikání.
Společnost EP Group Daniela Křetínského oznámila transformační rok, který se vyznačoval významnou expanzí v klíčových odvětvích a podstatným nárůstem rozsahu po dokončení několika významných akvizic. Konsolidovaný ukazatel zisku EBITDA činil 5,3 miliardy eur, a pokud by se plnohodnotě započetli i koupené společnosti, vyšplhal by se k sedmi miliardám eur.
Na konci roku 2025 skupina EP zaměstnávala přibližně 265 tisíc lidí, působila ve více než 45 zemích světa a podstatně diverzifikovala své podnikání.
Zmíněnou expanzi a diverzifikaci ilustruje například spojení sil mezi Křetínského Energetickým a průmyslovým holdingem (EPH) a francouzským gigantem TotalEnergies z letošního dubna. Obě strany založily nový společný podnik s názvem TTEP, jehož cílem bude flexibilní produkce elektřiny na trzích v Itálii, Nizozemsku, Velké Británii, Irsku a Francii.
Energetika však není jedinou oblastí, kde český miliardář v rámci zmiňované transformace posiluje vliv. Dalším pilířem geografického i oborového rozkročení skupiny je francouzský maloobchod. Jak informovala e15, EP Group zde získala klíčové povolení na cestě k ovládnutí řetězce Fnac Darty. Tamní úřad pro finanční trhy (AMF) totiž schválil její veřejnou nabídku na odkup akcií, čímž se českému podnikateli otevřela cesta k oslovení samotných akcionářů.
Nový byznysový přístup
Současný byznysový model skupiny, který zdůrazňuje diverzifikaci, je posunem oproti její minulosti. EP Group se původně specializovala na vykupování uhelných aktiv, která burzovní energetické firmy prodávaly pod tlakem vlád a investorů často pod cenou. Příkladem bylo ovládnutí německých hnědouhelných dolů v létě 2016, které EPH koupil od švédské společnosti Vattenfall v konsorciu s PPF Investments.
Právě v Německu však skupina loni dokončila zásadní konsolidaci směrem k zelené transformaci. Společnost EP Energy Transition ze skupiny EP Group zcela ovládla německou energetickou firmu LEAG, když od skupiny PPF odkoupila zbývající 30procentní podíl. EPH se v této souvislosti zavázal do roku 2030 zcela opustit uhlí a transformovat elektrárny na plyn či biomasu.
V posledních letech Křetínský masivně investuje i prostřednictvím své druhé investiční společnosti EP Equity Investment, a to například do akcií britských supermarketů Sainsbury’s nebo do české AAA Auto a také do logistiky. Na konci loňského dubna Křetínského skupina převzala společnost International Distribution Services (IDS), která je vlastníkem pošty Royal Mail. Ta vznikla v roce 1516 a v současnosti zaměstnává více než 150 tisíc lidí. V posledních letech se ale potýká s problémy kvůli poklesu zájmu o přepravu balíků, zpožděním při doručování zásilek a stávkám zaměstnanců za vyšší příjmy.
Významnou roli hraje Křetínského padesátiprocentní podíl ve společnosti Czech Media Invest. Ta ovládá některá francouzská média, jako je časopis Elle, a především jeden z největších tuzemských mediálních domů Czech News Center (CNC) spolu s webem e15.