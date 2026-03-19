MG a Jaecoo posílají do Evropy svá největší SUV. Na Kodiaq útočí cenou, výkonem i výbavou
- Čínské značky MG a Jaecoo neútočí v Evropě hlavně cenou, ale spíš vyšším výkonem, bohatou výbavou a plug-in hybridní technikou.
- Obě automobilky chystají na český trh nová velká sedmimístná SUV, která už se nejprve ukázala v Británii.
- MG S9 láká hlavně nižší cenou, zatímco Jaecoo 8 sází na vyšší výkon, pohon všech kol a výbavu, píše Auto.cz.
Čínské automobilky zatím evropské zákazníky nelákají na výrazně nižší cenu. Místo toho se snaží zaujmout vyšším výkonem, bohatší výbavou nebo kombinací obojího. Platí to i pro dvojici velkých SUV, která mají ještě letos dorazit na český trh. V rostoucí nabídce čínských značek v Evropě se přitom výrazněji prosazuje jen několik jmen. Vedle průkopnického MG je to hlavně Jaecoo, kterému se už podařilo dostat mezi nejúspěšnější značky na řadě trhů. V Británii se model Jaecoo 7 řadí mezi pět nejprodávanějších aut a v Česku značka letos zatím vystoupala na 15. místo.
Obě úspěšné značky nyní rozšiřují portfolio o podobně pojaté novinky. MG i Jaecoo přivážejí nové vlajkové modely v podobě sedmimístných plug-in hybridních SUV. Premiéru si odbyly v Británii, která bývá pro obě značky v Evropě často prvním trhem pro uvedení nových modelů. Potvrzené už ale je, že v blízké době zamíří také do Česka.
O modelu MGS9 jsme už nedávno psali ve chvíli, kdy byl potvrzen jeho vstup na český trh. Tehdy ale ještě nebylo úplně jasné, v jaké evropské specifikaci se objeví. Nyní už je zřejmé, že do Evropy přijde výhradně jako plug-in hybrid využívající techniku z menšího MG HS. To znamená přeplňovaný čtyřválcový motor 1,5 litru, elektromotor integrovaný do převodovky a baterii s kapacitou 24,7 kWh. Vůz pohání přední kola, kombinovaný výkon soustavy činí 220 kW a čistě elektrický dojezd dosahuje 100 kilometrů podle metodiky WLTP.
Sedm míst k sezení
Auto je standardně sedmimístné a v této konfiguraci má kufr o objemu 332 litrů. Po sklopení opěrek třetí řady ale naroste na hezkých 1026 litrů, což zde ale nejspíše počítá prostor až po strop. Kabina je velmi podobná menšímu HS, není ale totožná. Zůstal stejný volant nebo displeje, S9 má ale jinak řešený středový tunel nebo panel tlačítek pod displejem.
Ve výbavě je třeba třízónová klimatizace, přední sedačky s výhřevem, odvětráváním a masáží, audio Bose nebo panoramatické střešní okno. O voze jsme poprvé slyšeli díky nárazovým testům Euro NCAP, ve kterých získalo plný počet hvězd.
Plný ceník zatím na britském webu MG není, základní cena S9 je 34.205 liber, tedy v přepočtu 965.000 Kč. Na téměř pět metrů dlouhý plug-in hybrid to je velmi dobrá cena. Pro srovnání, o více než 20 cm kratší plug-in hybridní Škoda Kodiaq je v Británii v přepočtu za 1 265 000 Kč a musí si vystačit jen s pěti místy.
Velkou konkurencí mu ovšem bude Jaecoo 8, které má 4820 mm délky a také bude dostupné pouze jako plug-in hybrid. I o tomto voze jsme už psali loni, kdy se v něm kolega Marek Bednář svezl na prezentaci v Číně. Tehdy byl jeho příchod do Evropy slíben ještě v roce 2025, nakonec ale došlo ke zpoždění.
Jaecoo 8 je blízce příbuzné Chery Tiggo 9, které se už prodává v Česku. Stejný je i hybrid, který zakládá na čtyřválcové patnáctistovce, na rozdíl od MG má ale dva elektromotory a pohon všech kol. Kombinovaný výkon je 315 kW a na stovku tohle SUV zrychlí za 5,8 sekundy. Baterie má kapacitu 34,4 kWh a umí se dobíjet na stejnosměrné nabíječce výkonem až 40 kW. Elektrický dojezd je 134 km v cyklu CLTC.
Novinka má na výběr mezi šesti- a sedmimístnou variantou. Rozdíl je v prostřední řadě, která má v šestimístné variantě dvě samostatné sedačky, podobné těm vepředu. Velikosti kufru zatím Jaecoo nezveřejnilo. I zde je výbava bohatá, opět s vyhřívanými a odvětrávanými sedačkami s masáží, chlazeným bezdrátovým nabíjením mobilu nebo audiosystémem Sony s reproduktory i v opěrce hlavy.
Základní cena Jaecoo 8 je v Británii v přepočtu 1 284 000 korun. Ve srovnání s MG tedy podstatně dražší, ale zato s vyšším výkonem a především čtyřkolkou. Srovnat se tak dá třeba s BYD Seal U AWD, které v Británii začíná na ceně v přepočtu 1 130 000 korun.
Konkurencí je mu také blízce příbuzná Omoda 9, která se už prodává i v Česku. Ta se stejným hybridem jako Jaecoo 8 vyjde v Británii v přepočtu na 1 270 000 korun.