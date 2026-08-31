Nejhorší stav zásobníků za poslední roky. Analytici varují před návratem cen z dob energetické krize
- Velkoobchodní cena plynu v Evropě přesáhla 70 eur za megawatthodinu, což je nejvíce od března, a to v důsledku eskalace konfliktu mezi USA a Íránem a uzavření Hormuzského průlivu.
Znovudoplňování evropských zásobníků výrazně zpomalilo a jejich naplněnost je pod 65 procenty, což představuje rekordní minimum pro toto roční období a zvyšuje zranitelnost trhu.
Analytici varují, že v případě chladné zimy a přetrvávajících výpadků LNG mohou ceny plynu vystoupat nad 100 eur za MWh, což by se s odstupem několika měsíců promítlo i do účtů domácností.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes překročila 70 eur (1690 Kč) za megawatthodinu (MWh), je tak nejvýše od března. Obnovení bojů mezi Spojenými státy a Íránem přispívá k růstu cen ropy a vyvolává obavy z dalšího zpoždění vývozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Perského zálivu, napsal server Euronews.
Cena termínového kontraktu na zemní plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku se odpoledne zvýšila až nad 70,60 eura za MWh, a připisovala si tak zhruba pět procent. Kolem 15:15 SELČ růst zmírnil a cena se nacházela těsně pod 70 eur za MWh.
Americké síly v neděli zaútočily raketomety poblíž Hormuzského průlivu, což přimělo Írán k odvetnému útoku v podobě odpálení raket na americké síly v Jordánsku. Kvůli této eskalaci hrozí další narušení vývozu LNG, protože Hormuzský průliv, kterým obvykle prochází zhruba pětina celosvětového obchodu s LNG, zůstává fakticky uzavřen.
Málo plynu
Evropská unie dováží relativně málo plynu z Blízkého východu, Katar v roce 2025 měl na celkových dodávkách do regionu podíl 3,7 procenta. Narušení dodávek ale může tlačit ceny v Evropě vzhůru a přichází v době, kdy jsou dodávky LNG pro EU důležité, protože před zimou si doplňuje zásobníky plynu. Zásobníky jsou teď v EU podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) naplněny na méně než 65 procent, což je rekordní minimum pro toto roční období.
Proces doplňování zásob v mnoha zemích zpomalily vysoké tržní ceny plynu. Panují obavy, že Nizozemsko a Německo do 1. listopadu nesplní své cíle naplnění zásobníků. Rozdíl mezi současnými a zimními cenami je často příliš malý nebo i záporný, a nepokryje tak náklady a rizika spojená se skladováním plynu. Obvykle dodavatelé nakupují plyn v létě za nižší ceny, skladují ho, a prodávají v zimě za vyšší ceny.
Nízká úroveň zásob nemusí nutně znamenat, že země nebude mít na zimu dostatek plynu. Země ale pak může být zranitelnější při kolísání cen či při narušení globálních dodávek.
Analytici varují, že ceny zemního plynu v Evropě by se v zimě kvůli nízkým zásobám mohly poprvé od energetické krize před čtyřmi lety vyšplhat nad 100 eur za MWh. Před začátkem konfliktu na Blízkém východě se nacházely nedaleko 30 eur za MWh. Analytik Tancrede Fulop ze společnosti Morningstar předpověděl, že kombinace omezených zásob a chladné zimy by mohla vést k růstu cen plynu na 90 až 120 eur za MWh. Analytici americké banky Goldman Sachs uvedli, že pokud se vývoz LNG z Blízkého východu bude v příštím roce jen postupně normalizovat, budou muset ceny stoupnout nad 100 eur za MWh, aby se omezila poptávka v Asii a zajistil dostatek plynu pro Evropu.
Pokud bude současná cenová úroveň krátkodobá, může mít tento nárůst podle analytiků jen malý dopad na účty domácností. Pokud se ale neobjeví jasné známky uvolnění napětí, mohl by se dlouhodobý růst cen postupně promítnout do účtů za energii domácností po celé Evropě.
Podle dřívějšího odhadu společnosti Oxford Economics trvá v průměru asi šest měsíců, než se změny velkoobchodních cen plně promítnou do cen spotřebitelských, načasování se ale v jednotlivých zemích EU značně liší. Ve Francii, Itálii a ve Španělsku mohou ceny reagovat v řádu měsíců, v Nizozemsku téměř okamžitě. V Německu a Rakousku může trvat rok, než ceny stoupnou na maxima.