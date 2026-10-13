Plyn je nejdražší za čtyři roky. Se silnými mrazy může cena vystřelit až o desítky procent
- Cena plynu v Evropě přesáhla 86 eur za megawatthodinu.
- Evropské zásobníky jsou plné ze tří čtvrtin, v Německu výrazně méně.
- Silné a déletrvající mrazy by cenu vyhnaly ještě výrazně výš.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v úterý překročila 86 eur (zhruba 2100 Kč) za megawatthodinu (MWh) a dostala se na nejvyšší úroveň od prosince 2022. K růstu přispívají výpadky v dodávkách suroviny z Blízkého východu a nízké zásoby v Německu, napsala agentura AFP.
Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku krátce po 13:00 SELČ vykazoval zhruba dvouprocentní nárůst a pohyboval se v těsné blízkosti 86 eur za MWh. Předtím vystoupil až na 86,79 eura za MWh.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).
„Trh se potýká s představou, že budeme muset velkou část zimy na severní polokouli přestát s malými dodávkami LNG z Perského zálivu,“ uvedli podle AFP analytici ze společnosti ING.
Zásobníky plynu v Evropské unii byly podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe v pondělí plné ze 74 procent. V Německu, které je největším spotřebitelem plynu v Evropě, dosahovala naplněnost zásobníků necelých 60 procent, zatímco v České republice to bylo zhruba 77,5 procenta.
Z vyjádření analytiků z konce minulého měsíce vyplývá, že v případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen plynu v Evropě až o desítky procent. „Plynu v Evropě není tolik, abychom mohli krutou zimu ignorovat. Pokud přijde několik týdnů silných mrazů současně v Německu, Česku a dalších zemích, začne Evropa tvrdě soutěžit o každou další dodávku. A hlavním nástrojem této soutěže bude cena,“ řekl například investiční ředitel fondu Arete Energy Martin Pacovský.