Plyn na burze je nejdražší za tři roky. Zásobníky v Česku se plní pomaleji, podle MPO ale kolaps nehrozí
- Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září plné téměř ze 70 procent, což je mírně nad průměrem EU, ale o pětinu méně než v loňském roce.
Pomalejší plnění zásobníků drtí drahý plyn na burzách, kde cena kvůli válce na Blízkém východě překročila 75 eur za MWh a dostala se na tříleté maximum.
Ministerstvo průmyslu i analytici uklidňují, že plynu bude na zimu dostatek, zdražování na trhu se ale v příštích měsících postupně promítne do cen pro české domácnosti.
Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70 procent. Česká republika tak splnila průběžné cíle EU pro toto období, zároveň jsou ale zásoby zhruba o pětinu nižší než před rokem. Vyplývá to z informací ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Podle ministerstva by i přes pomalejší plnění zásobníků mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek.
Pomalejší doplňování zásob plynu je podle analytiků důsledkem zdražování plynu na burze. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh ve středu ráno překročila hranici 75 eur (1817 korun) za megawatthodinu (MWh), a dostala se tak nejvýše za více než tři roky. Trh podle analytiků reaguje také na obnovení útoků mezi Spojenými státy a Íránem a také na slabší zásoby plynu v Evropě.
„Česká republika stejně jako v předchozích letech splnila evropský indikativní milník minimálně 60procentní naplněnosti zásobníků k 1. září. Nemáme jakékoli informace, že by neměl být splněn také hlavní evropský cíl 80procentní naplněnosti pro období od 1. října do 1. prosince,“ řekl mluvčí MPO Tadeáš Provazník.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a další zástupci ministerstva podle Provazníka s obchodníky a provozovateli zásobníků pravidelně jednají. Žádný z obchodníků přitom podle něj nesignalizoval jakékoliv problémy.
Dodávky plynu jsou zajištěny
„Dodávky plynu by měly být bez problémů zajištěny i během nadcházející zimy,“ řekl Provazník. Obchodníci podle něj přitom využívají kombinaci zásob plynu v zásobnících, dlouhodobých a forwardových kontraktů a průběžných nákupů. „V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by České republice před nadcházející topnou sezonou hrozil nedostatek plynu, byť zásobníky jsou letos plněny pomaleji než v minulém roce,“ dodal Provazník.
Zásoby v Česku jsou v současnosti mírně nad průměrem v EU. Podle dat ERÚ jsou evropské zásobníky nyní plné na necelých 65 procent.
Současné zdražování plynu na burze podle analytiků postupně v příštích měsících zvýší i ceny dodávek pro domácnosti. Nepůjde však o plošné zdražování, ceny se zvýší zejména v případě nových fixací. Pro dlouhodobější vývoj cen bude podle analytiků klíčová nadcházející zima a další vývoj geopolitické situace.